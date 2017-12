Jeden zápas nerozhodne, jestli je naše práce dobrá či ne, řekl nakvašeně se Šilhavý

PRAHA Trenér slávistických fotbalistů Jaroslav Šilhavý si nemyslí, že dnešní porážka 0:1 s Astanou, po které Pražané nepostoupili do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy, ovlivní jeho pozici u týmu.

Na pátek má kouč červenobílých domluvenou schůzku s novým sportovním ředitelem klubu Janem Nezmarem.



„Teď mě nejvíc trápí dnešní zápas, který jsme prohráli a tudíž nepostoupili. Platí to, co jsem říkal včera. Jeden zápas nerozhodne o tom, jestli naše práce je špatná nebo dobrá,“ řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

O den dříve prohlásil, že spekulace o jeho budoucnosti na lavičce Slavie ovlivňují tým. Zároveň naznačil, že zpochybňování jeho pozice vychází i zevnitř klubu. Dodal, že se sejde s vedením a musí si vše vyjasnit.

„Zítra jsme domluveni s Honzou Nezmarem, máme mít dopoledne schůzku. Tam se asi dozvíme víc, kdy bude případně další. Datum nebo den, kdy by měla být nějaká velká schůzka, to ještě nevím,“ uvedl Šilhavý.

Tým převzal vloni v průběhu podzimu a Slavii nečekaně dovedl až k mistrovskému titulu.

Navíc s ní vytvořil rekordní sérii 36 ligových zápasů bez porážky. Ta ale skončila a Pražané po podzimu ztrácejí v domácí soutěži propastných 14 bodů na vedoucí Viktorii Plzeň.



„Mnozí odborníci říkají, že Slavia teď je horší, než byla v titulové sezoně. Ale to si nemyslím, to je naopak. Možná jsme začali hrát víc kombinačně,“ uvedl Šilhavý.

„V minulé sezoně jsme byli víc přímočaří, dávali jsme góly v 90. minutě, ubojovali jsme to. Dneska tam přibyla větší kvalita.“

„V minulé sezoně nám to tam v závěru padalo, teď nás bohužel celý podzim provází neproměňování šancí. V lize jsme tím přišli o hodně bodů a teď i o postup v Evropské lize,“ dodal Šilhavý.

Připustil ale, že tým se po letních změnách a příchodu zahraničních zvučných jmen nepodařilo zavčas dostatečně sehrát.

„Asi to nešlo tak rychle, jak jsme si všichni představovali. Vize nového vlastníka jsou velké. Když jsme získali minulý ročník titul, ještě se posunuly. Chtěli jsme být v Lize mistrů, nejen v Evropské lize, proto se dělaly ty změny,“ řekl.

„Není jednoduché každý půlrok zařazovat nové hráče, v létě přišlo docela dost kluků zvučných jmen.“

„Dávali jsme to dohromady, ukázalo se, že ten čas úplně nestačil, aby to fungovalo, jak jsme si představovali. Proto teď nastává období, kdy si řekneme, co bylo dobré, co špatné a co bude dál,“ dodal kouč.