Schumacher se v kómatu zmenšil o 14 centimetrů a zhubl na 45 kilogramů

bern Čtyři roky po fatální nehodě na lyžích se prý legendární pilot formule 1 Michael Schumacher zmenšil ze své původní výšky 1,74 metru o 14 centimetrů a při výšce 1,6 metru má nyní pouhých 45 kilogramů.

Španělský server Las2Orillas zveřejnil informace od nejmenovaného člena Schumacherovy rodiny. Sedminásobný vítěz formule 1 se podle rodinného zdroje nejenže rapidně zmenšil, jeho zdravotní stav je nadále kritický.

„Bohužel je kómatu a bojuje z posledních sil svého života, ale nemyslím si, že má příliš šancí,“ uvedl člen Schumacherovy rodiny.

„Všichni blízcí lidé ho denně navštěvují. Je velmi bolestivé, co se mu stalo,“ doplnil zdroj.

Schumacherova po nehodě na lyžích v roce 2013 utrpěl těžké poranění hlavy a jeho rodina a zdravotní tým o něj pečují v domovském prostředí ve Švýcarsku.



Ve snaze vrátit někdejšího německého pilota zpět do normálního života se prý jeho rodina rozhodla převézt Schumachera do Ameriky, kde by mu měli pomoci tamější specialisté.