Je to neskutečné, jsme mezi čtyřmi nejlepšími kluby v Evropě, zářil střelec Bakoš

Liberec Slovenský útočník Martin Bakoš se trefil při každém startu v této sezoně Ligy mistrů a má výrazný podíl na historickém postupu hokejistů Liberce do semifinále. V úterý na ledě Curychu v odvetě čtvrtfinále zaznamenal rozhodující trefu v rozstřelu při výhře 2:0 po samostatných nájezdech a Bílí Tygři díky němu postoupili i po domácí porážce 0:1. Teď se mohou těšit na soupeře ze základní skupiny Växjö.

„Je to neskutečné. Jsem rád i za majitele klubu (Petra Syrovátka). Dává do hokeje spoustu prostředků, času i emocí. Nejen pro něj, ale pro celý klub je to hlavně obrovská prestiž. Vždyť jsme mezi čtyřmi nejlepšími kluby Evropy,“ řekl Bakoš na klubovém webu.

Liberec smazal v Curychu ztrátu ve 42. minutě gólem útočníka Lukáše Krenželoka, a přestože domácí ubránili v prodloužení i čtyřminutové oslabení, postup slavili Bílí Tygři. „Po pravdě jsem se v prodloužení po té neproměněné přesilovce trošku klepal. Naštěstí jsme to ustáli a v nájezdech jsem Jarovi Janusovi věřil. Umí je fakt parádně, navíc ho tu neznali, takže nedostal ani jeden gól. Všichni jsme si už v nájezdech věřili,“ doplnil Bakoš.

Upozornil ale, že by takovou výhodu čtyř proti třem měl tým proměnit. „Nicméně hráli jsme to trochu jinak než v extralize. Nestihli jsme si vše říct. Nechci se vymlouvat, musíme to zvládnout příště mnohem lépe, protože by nás to jindy mohlo mrzet. Tentokrát jsme to naštěstí napravili v nájezdech,“ podotkl Bakoš.

Sedmadvacetiletý účastník mistrovství světa v roce 2016, který se vrátil v létě do Liberce po sezoně strávené v Kunlunu v KHL, překonal v rozstřelu Niklase Schlegela forhendovým blafákem mezi nohy. „Snažím se o to častěji. V lize už mi to dvakrát nevyšlo, tentokrát to klaplo. Na nájezd si věřím vždy, ale tentokrát se to vyvedlo opravdu pěkně,“ pochvaloval si Bakoš.

Stejně jako v osmifinálové odvetě v Göteborgu proti obhájci triumfu Frölundě koučoval i v Curychu tým asistent Karel Mlejnek. Hlavní trenér Filip Pešán totiž má povinnosti u české reprezentační dvacítky, kterou čeká na přelomu prosince a ledna mistrovství světa v Buffalu.

„Vyhráváme i pod Filipem. Teď je holt s dvacítkou, takže nás vedl Karel, ale vše zůstává při starém. Je to jejich společná práce. Na druhou stranu, kdyby to bylo opravdu nějaké kouzlo Karla Mlejnka, tak by se nám to teď v lize celkem hodilo,“ řekl Bakoš.

Doufá, že výkony v Lize mistrů týmu v extralize pomůžou. „Jsme sice momentálně jedenáctí, ale já to vůbec nevidím jako špatnou sezonu. Týmu věřím. Nehrajeme odevzdaně, nebýváme horší. Chceme hrát hokej a občas nám to zkrátka nevyjde, ale musíme svému systému stále věřit. Snad se nám to začne odrážet k hokejkám a přejde to. Ještě je před námi velká část sezony, může se to celé převrátit,“ uvedl Bakoš.

Liberec si v semifinále zopakuje souboj ze základní skupiny s Växjö, s kterým v srpnu doma prohrál 3:4 v prodloužení a ve Švédsku 3:6. „Porazili nás ve skupině, teď je řada na nás. Bude to těžký soupeř. Na druhou stranu, přešli jsme přes Frölundu a přes Curych. V této chvíli přece nemůžeme říct, že nám to stačí,“ uvedl Bakoš.

Předpokládá, že zápasy v rozehrané sezoně budou jiné než na jejím počátku. „Tehdy tu byla spousta kluků včetně mě nových, tým se sehrával. Teď už se známe, vše si sedlo. Ale to samé to bude i u nich. Myslím si, že to bude celé podobné, jen ve vyšším tempu. Našemu týmu věřím,“ dodal Bakoš.