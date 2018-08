Je ‚přehakováno’? Legendy tvrdí, že ano, hráči se bouří

PRAHA Blíží se soumrak tance haka? Novozélandští ragbisté, pro které je tento bojový tanec typický, toho názoru rozhodně nejsou. Nicméně se našli tací, kteří současné využití haky vnímají jako příliš komerční. „Ztratilo to své kouzlo, už je to jen show. Měli bychom to dělat v některých zápasech, rozhodně ne ve všech,“ myslí si například Kees Meeuws, bývalá opora All Blacks.

Nový Zéland je totiž slovy odpůrců „přehakován“. Bojový tanec se používá na letištích k přivítání významných osobností, děti se jej učí ve školních týmech. Původní myšlenka, tedy uctění maorského obyvatelstva, je pryč.

Seriózní debata se vede dlouho, pořádně se rozeběhla až nyní, po uvedení knihy renomovaného odborníka na ragby a novináře Petera Billse. Nese název The Jersey a má objevovat „tajemství nejúspěšnějšího ragbyového týmu“, tedy týmu Nového Zélandu.

Pochopitelně v ní nechybí ani zmínka o maorském tanci. Zatímco britští a australští odborníci již dříve zpochybňovali neustálé omílání tance haka a jeho férovost, Billsova kniha obsahuje konkrétní komentáře od několika bývalých členů týmu All Blacks, kteří jeho nadměrné používání kritizují.

Jsou zde dokonce připomínky, že přišel čas, kdy není skutečně nutné používat haku v každém zápase Nového Zélandu.

„Před pár lety to ještě bylo dobré. Dnes se ale hraje čtrnáct zápasů za rok. Na to nebyla haka koncipována,“ dodává Meeuws.

Ve zmíněné knize se objevuje i názor ragbyové legendy Colina Meadse. „Haka je všude kolem nás. Jsme ,přehakováni‘ už nějakou dobu, ale pořád to pokračuje,“ stihl říct Billsovi před svým loňským úmrtím.

Proti ukončení tradice je však prakticky celý současný tým. „Z našeho úhlu pohledu musím říci, že haku milujeme. Jsme si vědomi historie, kterou s sebou tento bojový tanec nese, a vše okolo ní je součástí All Blacks. Je součástí naší identity,“ prohlásil trenér Nového Zélandu Steve Hansen.

„Je to naše tradice, kterou bychom měli dodržovat před každým utkáním. Naše historie. Nevěřím tomu, že by bylo haky příliš,“ tvrdí křídelník Ben Smith. A dodává: „I tohle je způsob, jakým se připravujeme na utkání. Je to obrovské privilegium, že ji můžeme dělat, a bylo by divné, pokud bychom to mohli dělat jen před některými zápasy.“

Téma „haka a její užívání“ se řeší také v Austrálii. A i tam mají experti jiný pohled než hráči.

„Nedělají to čistě z komerčních důvodů. Dělají to, protože jde o něco velice důležitého z hlediska jejich kulturní tradice. Já osobně k této tradici chovám obrovský respekt,“ říká halfbek australské reprezentace Will Genia.

Podobně hovoří i jeho spoluhráč David Pocock: „Kolikrát to použijí, je čistě na nich.“