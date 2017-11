Je pod palbou kritiky. Přesto chce komisionář NFL miliardu ročně a soukromé letadlo

PRAHA Komisionář NFL Roger Goodell v posledních dnech pořádně nadzvedl fanoušky amerického fotbalu. Kritizovaný šéf nejprestižnější soutěže tohoto sportu začal jednat o nové smlouvě, ve které by měl rád garantovaný plat 49,5 milionů dolarů ročně (přes miliardu korun) a doživotně k dispozici soukromý tryskáč.

Osmapadesátiletý Roger Goodell nastoupil do funkce 1. září 2006 a některé zámořské deníky jej později označily za nejmocnějšího muže světa sportu.

A rodákovi z Jamestownu se skutečně relativně dařilo, dokázal dostat NFL na evropský trh, pevně hájil zájmy ligových šéfů jednotlivých klubů, kteří si jej zvolili. Jenže na kontě má také řadu průšvihů, tím nejzávažnějším je jeho laxní přístup ke zdraví hráčů.

Přestože mnohé studie opakovaně důrazně naznačují, že řada fotbalistů po kariérách trpí tzv. „boxerskou demencí“ (CTE –chronická traumatická encefalopatie), Goodell všechny hází do koše a často se jim otevřeně vysmívá.

Co na tom, že podle poslední studie Bostonské univerzity trpělo CTE 177 hráčů ze 202, jejichž mozky vědci zkoumali.

Goodell má dle smlouvy z roku 2015 roční plat 31,7 milionů dolarů ročně (nejlépe placený hráč ligy Matthew Stafford z Detroitu Lions přitom pobírá 27 milionů dolarů ročně).

V novém kontraktu chce navýšit plat na 49,5 milionů dolarů ročně a navrch další výhody. Mimo jiné doživotní možnost využití soukromého letadla. To vše ve chvíli, kdy televizní rating NFL v amerických televizích pomalu, ale jistě klesá (loni o 8 procent). Byť ta stále vydělala v loňské sezoně 3,2 miliardy dolarů, což je o 500 milionů více než NHL, NBA a MLB dohromady.



Ve chvíli, kdy Goodellovy požadavky při jednáních se šesti majiteli klubů (zastupují zájmy všech 32 vlastníků, kteří se v květnu shodli na prodloužení smlouvy se současným komisionářem) vyšly najevo, dostal se pod ostrou palbu kritiku.

A to nejen u fanoušků, kteří mu nemohou dlouhodobě přijít na jméno a kteří na něj pravidelně při předávaní ceny pro šampiona soutěže hlasitě bučí, ale také už novinářů. Ti otevřeně mluví o tom, že by majitelé měli Goodella spíše vyhodit, než mu vylepšit a prodloužit smlouvu.

A minimálně vlastník Dallasu Cowboys Jerry Jones, který mezi šestici vyjednavačů patří, je dle všeho s nimi za jedno.

Roger Goodell (vlevo) a Jerry Jones.

Což pro muže, který americký fotbal nikdy na vrcholové úrovni nehrál, není dobrá zpráva. Právě texaský celek je nejbohatší v lize, dokonce jde o nejlukrativnější sportovní značku světa s tržní hodnotou téměř 5 miliard dolarů.



„Kovbojové“ jsou navíc na lize nezávislí, je to NFL, která investuje do tohoto klubu, která jej potřebuje. A Jones to moc dobře ví. Proto zablokoval další jednání o Goodellově smlouvě.

Pustí se s ním ostatní majitelé do „občanské války“ kvůli současnému komisionáři, nebo i oni pochopí, že za 50 milionů dolarů si mohou do čela ligy dosadit někoho nového, progresivního?

Mimochodem, NFL ve čtvrtek doručila právníkovi pětasedmdesátiletého miliardáře oficiální obvinění „za jednání škodlivá nejlepšímu zájmu ligy“. Že je pod dopisem podepsán Goodell, není třeba dodávat...