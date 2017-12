Je mu teprve šestnáct. České šachy budou mít nejmladšího velmistra v historii

PRAHA Teprve v úterý oslavil 16. narozeniny, přesto se brzy stane šachovým velmistrem. V lednovém žebříčku ELO bude mít Thai Dai Van Nguyen více než 2500 bodů, díky čemuž povýší do velmistrovské pozice. Stane se tak nejmladším českým šachovým velmistrem v historii.

Mladíček s vietnamskými rodiči tak stihne být velmistrem o téměř rok dřív než dosavadní český rekordman a aktuální česká jednička David Navara. Ten sám přiznal, že jestli od někoho čeká velký progres, tak právě od Nguyena.

Díky tomu Nguyen obdrží i motivační cenu Šachového svazu ČR. Cena Vratislava Hory mu bude slavnostně udělena na republikovém mistrovství v bleskovém šachu na konci prosince.

Mladíček hrající za Lysou nad Labem si poslední velmistrovskou normu splnil tím, když na turnaji First Saturday v Maďarsku. Tu první si splnil v seniorské extralize už před dvěma lety.

Mezi jeho největší úspěchy patří 6. místo na letošním mistrovství světa mládeže do 16 let, před čtyřmi lety ukořistil bronzovou medaili na mistrovství Evropy mládeže do 12 let.