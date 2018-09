Je mi hrozně. Zasloužil bych si veřejnou popravu, podtrhává si židli zoufalý Jarolím

Rostov na Donu (Od našeho zpravodaje) Rezignovaný? Smutný? Zraněný? Všechna ta slova vypovídají o tom, jak se cítil trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím po výprasku 1:5 v přípravném utkání v Rusku. „Je mi hrozně. Hrozně. Zasloužil bych si veřejnou popravu. Za všechno můžu já,“ řekl.

Uvažujete o své rezignaci, trenére?

Já to nebudu řešit teď na tiskovce.

Blesklo vám hlavou takové řešení během zápasu?

Všechno se dozvíte v nejbližších hodinách.

Tak jinak: máte týmu co dát?

Jsou to rány! Čtvrteční porážka s Ukrajinou byla hodně nepříjemná, bolelo to moc, ale tohle je kruté. Mužstvo asi bude potřebovat nějaký impulz.

Stanislav Tecl si kryje míč před Stanislavem Teclem.

Jak vám bylo při utkání?

Hrozně. Nechytli jsme úvod a branky padaly po našich hrubých chybách. První, druhá, třetí... Tím pádem bylo o výsledku rozhodnuto. Trochu jsme se sice nadechli ve druhém poločase a zkorigovali výsledek, ale bohužel jsme zase dvakrát inkasovali. Ze standardní situace. Z brejku. Tím pádem nás Rusové v podstatě dorazili.

Nebyl nikdo, kdo by mužstvo seřval? Vyhecoval? Všichni měli sklopenou hlavu.

Po třetím gólu se nebylo co divit. O poločase jsme se ještě klukům snažili domluvit, abychom tu neskončili s ostudou. Byli jsme trochu aktivnější, dostali se do hry, ale stejně to nestačilo. Ano, chybí nám klasický lídr, který by byl schopný mužstvo vyburcovat a zdravě to vybláznit. Chybí nám dlouhodobě.

Hráči tvrdí, že se ukazuje realita českého fotbalu. Že nestíháte. Souhlasíte?

Ukrajina nás přehrála v prvním poločase, to ano, ale nesouhlasím s tím, že i ve druhém. A Rusko? Hraje se to na góly a my jsme udělali fatální chyby, které soupeř potrestal. Člověk každou chvíli řeší systém, systém, systém. Můžeme se o tom bavit pořád. Ono je hezké říct si, že si to s někým rozdáme, ale jak zápas dopadne, když uděláte chyby? Otázka je, jaký systém upřednostnit. Teď to musí být holt takové, že vsadíte na obranu a tím se pokusíte uhrát výsledky.

Myslíte, že týmu ordinujete správný systém?

Já myslím, že systém můžete dělat, jaký chcete, protože po takových chybách je to jedno. Každopádně jsem přesvědčený, že se třemi stopery je naše hra pevnější směrem do defenzivy. I statisticky.