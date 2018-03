Je Hapal jen dočasným koučem? Sparta je údajně v kontaktu s Igorem Tudorem

PRAHA Hodně zajímavá slova pronesl po svém definitivním rozloučení se s Tureckem dnes již bývalý kouč Galatasaray Istanbul, Chorvat Igor Tudor. Údajně totiž dostal nabídku do pražské Sparty. Místní média ale neupřesňují, kdy k ní došlo.

Devětatřicetiletý Igor Tudor je bývalý chorvatský reprezentant, který stihl za národní tým v letech 1997 až 2005 odehrát 55 zápasů, byl u historického třetího místa Chorvatů na MS 1998 a s Juventusem, kde strávil celkem devět sezón, vyhrál dva mistrovské tituly a zahrál si finále Ligy mistrů 2003.

Už od roku 2013 se vydal na trenérskou dráhu, kdy postupně vedl milovaný Hajduk Split, řecký PAOK a poté dvojici tureckých klubů Karabükspor a právě Galatasaray.

Tam byl také dosud nejúspěšnější (co do bilance vyhraných zápasů), ovšem po čtvrté ligové porážce v probíhající sezoně se musel 18. prosince pakovat (Galatasaray po ní spadl z první na třetí příčku turecké Superligy, kterou momentálně opět vede).

Na konci minulého týdne se k angažmá v Turecku vrátil. A nejen k němu.

„Chtělo mě hned několik tureckých klubů, ale zatím jsme se nedomluvili. Dostal jsem ale nabídku od Sparty Praha a to mě hodná láká. Líbí se mi představa, že bych trénoval v Praze,“ řekl ke svým nejbližším plánům Tudor, který se považuje za velkého přítele v trenérské branži zatím slavnějšího a úspěšnějšího Slavena Biliče.

Mimochodem, i ten byl v kurzu Letenských. A to loni po konci podzimní části probíhající sezony. Nakonec ale do i jara vstoupila na lavičce s italským stratégem Andreou Stramaccionim, který nakonec skončil až po remíze 1:1 s Brnem.

Jeho post zaujal Pavel Hapal, který kvůli angažmá ve Spartě skončil coby trenér slovenské jednadvacítky. Na Letné podepsal smlouvu do roku 2020. Že by ale s ním vedení klubu nepočítalo na celou tuto dobu a že by byl podobně jako loni na jaře Petr Rada pouze dočasnou alternativou na horkém postu aktuálně až šestého celku ligové tabulky?