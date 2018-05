Jděte do p..ele. Kde jsou ty m..ky pražský? Tak slavil plzeňský šéf mistrovský titul

PLZEŇ „Je to jako kdybych šel s klackem proti dvěma tankům.“ To tvrdil před startem stávajícího ročníku HET ligy sportovní manažer Viktorie Plzeň Adolf Šádek o souboji o mistrovský titul s dvojicí pražských S. Viktoria navzdory ambicím svého šéfa po sobotním zápase 29. kola s Teplicemi (2:1) titul skutečně oslavila. Po pátém triumfu za posledních osm sezon si proto Šádek na adresu hlavních rivalů ulevil: „Jděte do p..ele! Kde jsou ty m..ky pražský? Ať jdou do hajzlu! vzkazoval rivalům slavící plzeňský boss.

Podsaditý Šádek se tak jako v předchozích letech ujal mistrovských oslav, jejichž součástí byla jízda hráčů a realizačního týmu po městě ve dvou transportérech M8 Greyhound, které právě měly napodobovat zmíněné tanky.

Navíc měl v ruce klacek, kterým celé oslavy dirigoval. Jak je u něj zvykem, nešel pro ostré slovo daleko a s úsměvem na tváři před novináři prohlásil: „Kde jsou ty m..ky pražský?“

Když se pak na pódiu na plzeňském náměstí Republiky vyjadřoval k plzeňským hráčům, řekl: „Jděte do p..ele! Ať jdou do hajzlu. Plzeň je hlavní město českýho fotbalu, tak to je a tak to bude!“ mluvil do mikrofonu.

Poté, co hráči jeho a majitele klubu Tomáše Paclíka na znamení radosti z postupu do základní skupiny Ligy mistrů zlili šampaňským, odjeli všichni z pódia přistaveným klubovým autobusem na další oslavy.



A dalo se očekávat, že jim Šádek opět vládl.