Jasně prohrál na body, přesto byl nadšený. Havel si to rozdal se synovcem Savóna

PRAHA Boxer Jiří Havel si připsal očekávanou a jednoznačnou porážku, ring opustil s výraznou podlitinou pod pravým okem, přesto byl ze souboje s Kubáncem Erislandym Savónem nadšený. Středeční pražský zápas s letošním světovým šampionem, bronzovým medailistou z olympiády v Riu a synovcem slavného Félixe Savóna byl pro něj největším zážitkem v kariéře.

„Byl to těžký zápas. Vůbec jsem nevěděl, jak na něj. Je to zkušený boxer, což jsem věděl. Nevyšlo to, ale nelámu si z toho hlavu. Jsou to zkušenosti do příště. Já jsem teprve na začátku své cesty a zbývají mi ještě tři roky,“ řekl devatenáctiletý Havel, jehož cílem je kvalifikovat se na olympiádu do Tokia.



Letošní český šampion v kategorii do 91 kg byl jedním ze zástupců týmu Evropy, který se v Lucerně utkal s reprezentací Kuby. Havel začal aktivně, Savón byl však jasným vládcem ringu. „Na konci druhého kola jsem vytuhnul, protože jsem do toho dal všechno. On zkušeně stupňoval tempo. První kolo jakžtakž odboxoval, druhé třetí do mě začal lítat a já začal tuhnout,“ přiznal Havel.

Ve třetím kole nebylo daleko k předčasnému ukončení duelu. Rozhodčí totiž nechal hlavního lékaře, aby zkontroloval stav Havlova obličeje a ránu pod okem. „Přemlouval jsem ho, ať to neukončuje,“ pousmál se pražský boxer.

Svěřenec trenéra Michala Soukupa byl nadšený i ze skvělé atmosféry, která ve vyprodané Lucerně jeho zápas i celou exhibiční akci provázela. „Byla úžasná. Byla tady rodina, kamarádi, všichni mě podporovali a bylo to nádherné. Před lepší atmosférou jsem nikdy neboxoval, v Lucerně je úžasná akustika,“ podotkl Havel.

Hvězdná sestava Kuby s olympijskými vítězi a mistry světa v Praze podle očekávání porazila kontinentální výběr jednoznačně 7:0. „Jestli jsem čekal takovou dominanci? Upřímně? Čekal,“ pousmál se Havel. Nadvláda byla daná i tím, že až na Mihaie Nistora z Rumunska chyběly týmu Evropy výrazné postavy. A Kuba je boxerská supervelmoc.

„Jejich převaha je daná zápasy odmala na mezinárodní úrovni. V Česku boxujeme doma, a když už je někdo na úrovni, že by mohl jezdit do světa, tak se tam jezdí, ale ne tolik, jak je potřeba,“ řekl Havel. Množství kvalitních zápasů podle něj stojí i za neuvěřitelnou rychlostí kubánských boxerů. „Jsou hrozně uvolnění, což jim dává rychlost, tanec, klid a všechno, čím jsou dominantní,“ uvedl.

Zatímco sedmadvacetiletý Savón je na vrcholu amatérské kariéry, ta Havlova teprve začíná. Talentovaný boxer byl letos zařazen do programu Českého olympijského výboru, který podporuje perspektivní domácí sportovce v cestě za jejich snem, kterým je aktuálně Tokio 2020.

„To je můj cíl. Kvalifikovat se na olympiádu a tam udělat co nejlepší výsledek,“ řekl Havel, který věří, že mu k tomu pomůže i zápas se Savónem. „Zaboxoval jsem si s mistrem světa, s nejlepším boxerem v mé váze. Odnesu si z toho zkušenosti. Psychické, fyzické, boxerské,“ dodal.