Japonsko vs. Senegal 1:1. Technickou střelou vyrovnává Inui

JEKATĚRINBURG/PRAHA Kdo by čekal, že už po druhém kole základních skupin může mít Japonsko či Senegal jistotu postupu do osmifinále fotbalového MS v Rusku? Přesně to se může stát dnes, pokud jeden z týmů od 17:00 na stadionu v Jekatěrinburgu zvítězí a zároveň Polsko ve večerním mači remizuje s Kolumbií. Senegal díky brance Sadia Maného z 12. minuty vedl 1:0, za půl hodiny ale srovnal Inui.

Za tuto nečekanou situaci mohou první zápasy skupiny H, kde Japonsko přehrálo v oslabení hrající Kolumbii 2:1 a Senegalci si nečekaně vyšlápli na favorizované Polsko a vyhráli taktéž 2:1.

Nutno říci, že obě branky Senegalu padly po sporných situacích.

Japonsko i Senegal mají tak na prvních dvou místech skupiny stejný počet bodů i skóre. Poslední a zatím zároveň jediný vzájemný duel fotbalistů těchto dvou zemí se odehrál 10. září 2003 v rámci přátelského střetnutí a z výhry 1:0 se radoval tým Senegalu.

Pro Afričany jde o teprve druhou účast na MS, debutovali v roce 2002, když mundial pořádal právě jejich dnešní soupeř spolu s Koreou.



Úvodní sestavy:

Japonsko: Kawašima – Sakaj, Jošida, Šódži, Nagatomo – Šibasaki, Hasebe (C) – Haraguči, Kagawa, Inuj – Osako.



Senegal: K. N’Diaye – Wagué, Sané, Koulibaly, Sabaly – Gueye – Sarr, A. N’Diaye, Ndiaye, Mané (C) – Niang.



Rozhodčí: G. Rocchi – E. Liberatore, M. Tonolini.