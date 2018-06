Japonské samuraje vypískali. ‚Ano, spoléhali jsme na výsledek druhého duelu,‘ přiznal kouč

Volgograd Fotbalisté Japonska si v závěrečném utkání základní skupiny na mistrovství světa s Polskem vysloužili hlasitý pískot a bučení diváků za to, jakým způsobem bránili porážku 0:1. Asijskému celku tento výsledek stačil k postupu vzhledem k tomu, že měl lepší bilanci v disciplinárním kritériu než Senegal. V poslední čtvrthodině tak jeho hráči po trávníku chodili, jen si pomalu přihrávali dozadu na vlastní polovině a zdržovali.

Japonsko po inkasované brance v 59. minutě kleslo na nepostupové třetí místo, ale vše změnil vedoucí gól Kolumbie proti Senegalu v 74. minutě.

V tu chvíli měl asijský celek stejně bodů i stejné skóre jako Senegal, remízu ve vzájemném duelu a v jeho prospěch hrála o dvě žluté karty lepší bilance v kritériu fair play. Japonci se rozhodli vsadit na to, že Kolumbie náskok udrží a ve svém utkání rezignovali na boj o vyrovnání.



Sestřih zápasu Japonsko vs. Polsko

„Rozhodl jsem se spoléhat na druhý zápas. Abych pravdu řekl, nejsem z toho šťastný... Přinutil jsem své hráče, aby dělali, co jsem jim řekl. A my jsme postoupili,“ řekl na tiskové konferenci japonský trenér Akira Nišino.



Ani se příliš nedivil, že se fanouškům zdržování a natahování času nelíbilo a počastovali jeho tým pískotem.

„Bylo to složité rozhodnutí. Nepostoupili jsme díky vítězství, jen jsme se spolehli na druhý zápas. Byla to velmi obtížná a také riskantní situace. Cítím, že je to trochu politováníhodné. Ale v tu chvíli jsem neměl žádné další plány,“ prohlásil Nišino.

„Pro nás bylo v tu chvíli prostě důležitější postoupit do dalšího kola než vyhrát zápas,“ doplnil záložník Gotoku Sakai, jehož celek čeká v osmifinále Belgie.

Souhrn skupiny a postupu Kolumbie a Japonska