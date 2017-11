Jana bude všem v tenisu moc chybět, řekla v slzách Mandlíková

PRAHA Tenisový svět oplakává nenadálé úmrtí wimbledonské šampionky Jany Novotné. „Bude nám všem moc chybět, a teď myslím nejen její přátele, ale všechny, kteří se pohybují v českém a světovém tenisu. Nikdy na ni nezapomeneme,“ vystihla pocity všech Hana Mandlíková, bývalá elitní hráčka a poté úspěšná trenérka Novotné.

Někdejší světová dvojka Novotná zemřela v neděli 19. listopadu. Vítězka Fed Cupu i Turnaje mistryň podlehla v 49 letech rakovině. „Je to strašně smutné a pochopitelně velká škoda. Odešel hlavně dobrý člověk, výborná tenistka a megastar. Zasáhlo mě to,“ řekl ČTK předseda tenisového svazu Ivo Kaderka.



Čtyřnásobná grandslamová šampionka Mandlíková po skončení kariéry vedla Novotnou a triumf na trávě ve Wimbledonu slavily v roce 1998. „Velmi těžko se mi hledají slova, je to strašně čerstvé. Jana byla fajn holka, jsem moc ráda, že jí to v tom Wimbledonu nakonec vyšlo a vyhrála. Je to moc smutné, když zemře takhle mladý člověk,“ vzkázala ČTK ze Spojených států Mandlíková.



Kaderka vzpomínal, jak se krátce po zvolení do funkce předsedy svazu dostal díky Novotné do Wimbledonu a mohl v roce 1998 sledoval její vítězství. „Umožnila mi to si užít, byť jsem byl benjamínek ve funkci. I po tom obrovském úspěchu mě pustila k sobě a mohl jsem si vychutnat, že jsem byl u toho,“ řekl Kaderka a dodal: „Byly to krásné zážitky a koho by napadlo, že odejde takhle brzo.“

Kaderka vyzdvihl především osobnost Novotné. Brněnská rodačka podle něj zůstala přes obrovské úspěchy sama sebou. „Velmi se odlišovala od někdy velmi komplikovaných tenisových hvězd. Přestože vyhrála Wimbledon, tak zůstala normální příjemnou, inteligentní a slušnou holkou, na kterou se člověk vždycky těšil, že si s ní pokecá. Byla milá, příjemná, vtipná a tím spíš její odchod bolí,“ řekl.

Vzpomínají sportovci, spolupracovníci i politici

Na sociálních sítích vyjadřuje soustrast mnoho bývalých i současných hráčů i fanoušků. „Je nám to moc líto. Vždy, když mohla, fandila nám v hledišti. Bude nám chybět, měly jsme ji rády,“ stojí na facebooku českého fedcupového týmu.

„Byla okouzlující členkou našeho týmu komentátorů ve Wimbledonu,“ stojí o Novotné na twitterovém účtu britské stanice BBC Sport, se kterou spolupracovala.

Úmrtí Novotné komentují i čeští politici. „Odpočívejte v pokoji, Jano. Vaše profesionalita, disciplína a cílevědomost pro mě byla vždy velkou inspirací. Děkuji,“ napsal například Miroslav Kalousek, předseda TOP 09.