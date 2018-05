Jako v NHL a v reprezentaci. V extralize bude využívána trenérská výzva

PRAHA Česko je opět světové. Hokejová extraliga po vzoru NHL zavede od příští sezony tzv. Coach’s Challenge, kterou využívá zámořská soutěž už několik let.

Na rozdíl od ní však vedení extraligy povolí trenérům revidovat rozhodnutí sudích jen v případě postavení útočícího hráče v brankovišti a nikoliv i na posuzování případného ofsajdu, jak je tomu právě v NHL.

„O trenérskou challenge extraligové celky jednoznačně stály. Vedle NHL to implementovala i IIHF (Mezinárodní hokejová federace). Měli jsme to připravené a kluby odsouhlasené od sezony 2019/20, ale kluby jsou jednoznačně pro to nečekat až na další sezonu, ale zavést to už nyní,“ uvedl pro server isport.cz ředitel extraligy Josef Řezníček.

„Revidování tzv. ofsajdové pasti ale nechceme, od toho zřejmě i v NHL upustí. Hra se vrací třeba i o dvě minuty zpátky, narušuje to průběh utkání,“ poukazuje Řezníček na dlouhé prostoje v zápasech NHL.

V praxi funguje celá záležitost tak, že si trenér týmu, který inkasoval gól, může ještě před vhazováním zvolit pomoc videorozhodčího, který posoudí, zda útočící hráč nestál v době vstřelení gólu v brankovišti.

Pokud mu dá záběr z videa za pravdu, může jej využít v průběhu zápasu znovu. Pokud však pravidla porušena nebyla, trenér už Coach’s Challenge využít nemůže a zároveň přichází o šanci vzít si oddechový čas.

Kluby si musí zároveň za zřízení videa na střídačkách zaplatit, což Řezníček odhaduje na jeden milion korun pro každý z klubů.



„Je k tomu zapotřebí kompletní video systémy se specifikací bránění na brankovišti. Opatření techniky je pro kluby zásadní úkol na léto. Kluby si mohou vybrat jakoukoli firmu, jde výhradně o danou specifikaci.“

S „trenérskou výzvou“ se změní i výstroj hlavních rozhodčích, každý z nich bude mít na dresu připevněn mikroport a jeden z nich bude posuzovanou situaci komentovat pro diváky.

„Sudí budou proškolováni, aby zvládli umět mluvit před diváky a vysvětlit konkrétní rozhodnutí,“ dodal Řezníček.