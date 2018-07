Jako kluci za barákem. Hertl a další hráči u NHL se učili od profíků, jak se hraje na betonu

PRAHA Sobotní odpoledne na pražském Stalinu se proměnilo v napínavou street hokejovou bitvu. Na unikátní turnaj Red Bull Urban Buly dorazili kromě hokejových nadšenců i profesionálové z NHL. První místo zaslouženě vybojoval tým Novas Bulls, který v závěrečném „superfinále“ dokázal porazit i mužstvo složené ambasadorem turnaje Tomášem Hertlem.

Ze čtyř regionálních kvalifikací probíhajících v průběhu června se do velkého pražského finále probojovalo 16 týmů.

Ty se utkaly o první cenu, kterou je zájezd na turnaj Red Bulls Salute, a zároveň o možnost postavit se v posledním utkání dne týmu složenému z hráčů NHL.



Nejlepší mix spoluhráčů nakonec dokázal poskládat Petr Novák, hokejbalový mistr světa a kapitán vítězného mužstva Novas Bulls. V napínavém finále porazili 6:5 Frýdeckou smetánku.

Filip Chlapík (vlevo), Tomáš Hertl (uprostřed) a Jakub Krejčík

„V hokejbalu mám už něco odehráno. Míček sice neposlouchá tolik jako ten náš plastový, ale já jsem chtěl tenhle sportovně exhibiční turnaj hrát hlavně s pohodovými kluky,“ usmíval se po finále kapitán vítězů.



V tu chvíli ještě nevěděl, že o několik desítek minut později bude slavit výhru i nad takovými hokejovými jmény, jako jsou Tomáš Hertl, Filip Chlapík nebo Jakub Krejčík. Ty dokázal se svými spoluhráči překvapivě přehrát 9:6.

„Druhý ročník byl podle mě ještě o kousek lepší než první. Člověk si zavzpomíná na staré dobré časy, kdy jsme hrávali jen tak za barákem.

Konkurence byla větší než loni a vyhrocené zápasy končily často jen o gól. A zvítězil ten nejlepší,“ usmíval se Tomáš Hertl, který nedávno podepsal novou čtyřletou smlouvu s týmem San Jose Sharks.

Tomáš Hertl v souboji s hráči vítězného Novas Bulls.

„Trochu jsem oslavoval s tátou a pár kamarády, ale jsem pořád v přípravě, tak se musím krotit. Jsem připravený na tlak, který na mě díky novému kontraktu může být, ale beru to jako výzvu. Chci dokázat, že mě Sharks nepodepsali jen tak, že si místo v týmu i smlouvu zasloužím,“ vysvětlil čtyřiadvacetiletý útočník.

Kromě Hertlova týmu dorazili do hlavního města i hráči extraligového Chomutova nebo Třince. Druhý ročník má za sebou forvard Columbusu Blue Jackets Lukáš Sedlák.

„Každý zápas se snažíme hrát, jak nejlépe umíme. Občas se to sice trochu přihrotí, ale myslím, že je to tak správně,“ popisoval českobudějovický rodák, který si nelámal hlavu s možností případného zranění. „Něco se mi může stát i na přechodu, to nejde tak brát,“ dodal Sedlák.

O komentátorské stanoviště se celý finálový den staral elitní komentátor České televize Michal Dusík.

„Bylo to super. Kvalita šla od loňského ročníku určitě nahoru. Týmy fungovaly daleko profesionálněji. Nastavovaly si taktiku a hra už nepůsobila tak rozháraně,“ dodal muž, kterého snad jediného nepřekvapila závěrečná porážka hokejistu ze zámořské NHL.



„Není jednoduché se adaptovat na míček a trochu jiné podmínky. Hokejisté do toho nejdou na hraně rizika, nesmí se zranit. Hokejbalisté to mají víc v rukách,“ vysvětlil Dusík, který již netrpělivě vyhlíží další ročník turnaje.