Jágrova poslední šance na NHL? Námluvy s Calgary vypadají nadějně, říká expert

calgary Hlavním zájemcem o služby českého hokejového útočníka Jaromíra Jágra v NHL je aktuálně s největší pravděpodobností Calgary. Podle Pierrea LeBruna z kanadské televizní stanice vypadají jednání agenta druhého nejproduktivnějšího hráče historie NHL Petra Svobody s Flames velice nadějně.

„Zástupci Calgary Flames a Jaromíra Jágra dnes večer jednají. Není jisté, že se to stane, ale je to velmi pravděpodobné,“ napsal na twitteru LeBrun v neděli večer zámořského času.

Ve hře o služby dosavadního hráče Floridy, který je od 1. července nechráněným volným hráčem, jsou aktuálně podle sportsnet.ca tři kluby včetně St. Louis, o jehož zájmu mluvil minulý týden generální manažer Blues Doug Armstrong.

Pro pětačtyřicetiletého Jágra je pokračování v NHL prioritou. Při čekání na vývoj jednání v NHL původně zvažoval, že nastoupí za prvoligové Kladno, které vlastní.



Možnost jeho startu v sobotu proti Přerovu v pátek padla právě na přání zájemců z NHL.



„Pořád probíhají nějaká jednání v NHL. Nepřejí si to ani ty týmy z NHL, abych hrál, takže to musím respektovat. Podle toho, jak to skončí, tak uvidíme dál,“ řekl Jágr v pátek po tréninku s Kladnem.

V minulé sezoně nasbíral v 82 zápasech za Floridu 46 bodů za 16 branek a 30 asistencí. S Panthers mu skončila roční smlouva se základním příjmem čtyři miliony dolarů.

Další 1,5 milionu dolarů si vydělal na bonusech. Panthers původně tvrdili, že o Jágra nadále stojí, ale situace se změnila a český veterán je proto nyní při sledování vývoje jednání opatrný.

„Nikdy nevíš. Já jsem taky myslel, že zůstanu na Floridě. Všichni říkali, i ti nejvyšší: ‚Jo, je to domluvený.‘ A půl hodiny před trhem s volnými hráči ti řeknou, že s tebou nepočítají. Kdybych to neslyšel na vlastní uši, tak bych tomu nevěřil. Ale taková je realita,“ uvedl v pátek.



Jaromír Jágr na zimním stadiónu v Kladně.

V neděli se Jágr k aktuálnímu vývoji vyjádřil s nadsázkou na svém twitterovém účtu. Pod vzkaz: „Podívejte, právě jsme své kočce řekl, že je šance hrát v této sezoně NHL“, umístil fotku kočky ležící mezi dvacetidolarovými bankovkami.

V NHL Jágr sehrál za Pittsburgh, Washington, New York Rangers, Philadelphii, Dallas, Boston, New Jersey a Floridu 1711 zápasů a připsal si 1914 bodů za 765 branek a 1149 asistencí.

Ve 208 duelech play off nasbíral dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru 201 bodů za 78 tref a 123 přihrávek.

V případě pokračování v NHL může útočit na rekord v počtu zápasů v základní části. K vyrovnání Gordieho Howea chybí Jágrovi 56 utkání.