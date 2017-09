Jágr v sobotu za Kladno nenastoupí. ‚Zájemci z NHL si to nepřejí‘

KLADNO Hokejový útočník Jaromír Jágr v sobotu za Kladno v první lize proti Přerovu nenastoupí. Jako důvod pětačtyřicetiletý hráč uvedl, že nemá ještě vyřízenou transferkartu a čeká také na vývoj jednání v NHL. Pokračování v zámoří zůstává pro druhého nejproduktivnějšího hráče historie NHL prioritou a jeho agent Petr Svoboda pokračuje v jednáních s případnými zájemci.

„V sobotu hrát určitě nebudu. Nemám vyřízenou transferkartu,“ řekl Jágr v rozhovoru pro ČTK a iDNES.cz po pátečním tréninku Rytířů. Stejně jako ve čtvrtek jej absolvoval celý, ale jeho startu v dresu mateřského klubu poprvé od 8. ledna 2013 se fanoušci zatím nedočkají.



„Je to nepříjemné, protože lidi čekali, že budu hrát. Na druhou stranu jsme nikomu nic neslibovali. Byl by nesmysl se do něčeho montovat, když stoprocentně nevím, jestli tu budu. Nechci se někomu zbytečně plést do sestavy, aby se kvůli mně měnila,“ doplnil Jágr.

Zatím není jasno ani ohledně možnosti hrát v dalších zápasech. Kladno hraje ve středu v Litoměřicích a v sobotu 7. října doma se Slavií. „To uvidím. Zaprvé pořád probíhají nějaká jednání v NHL. Nepřejí si to ani ty týmy z NHL, abych hrál, takže to musím respektovat. Podle toho, jak to skončí, tak uvidíme dál,“ doplnil Jágr.

Oficiálně o možném zájmu o jeho služby promluvil ve čtvrtek generální manažer St. Louis Doug Armstrong. „Já to víceméně vůbec neřeším. Co bude, to bude. Je spousta věcí, které se mění ze dne na den. Budu se snažit hlavně připravit co nejlíp,“ doplnil Jágr.