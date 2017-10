Jágr po vítězné premiéře chválil spoluhráče: Já se musím zlepšit ve všem

CALGARY Po dvou letech opět poznal pocit, který zažíval ve své kariéře už podeváté. Oblékl dres nového klubu a naskočil k premiéře v jeho barvách. Zpravidla zvládal legendární hokejista Jaromír Jágr takové debuty vítězně. Skvělou bilanci potvrdil i za Calgary, proti Los Angeles pomohl k výhře 4:3 po prodloužení. „Jsem rád, že jsme vyhráli,“ těšilo ho.

Jágr naskočil ve třetí formaci vedle Sama Bennetta a Krise Versteega a už při prvním střídání se dral do šance.

Pohotovou střelou ovšem minul branku, což předznamenalo jeho mušku i po zbytek večera. Ve Staples Center nezamířil mezi tři tyče přesně ani jednou, losangelský gólman Jonathan Quick proti pětačtyřicetiletému veteránovi nemusel zasahovat.

#Jagr first shift. First shot. Nearly goes in. We’re coming for you #Gretzky! #flames #nhl pic.twitter.com/03dUL6nlng