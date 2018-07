Jágr našel svého osobního centra. Servis mu v první lize bude zaručovat Vampola

KLADNO Psal se rok 2003, když se mladičký hokejista Petr Vampola mihl v sestavě Kladna. Po patnácti letech se kruh uzavírá, mistr světa přichází k Rytířům ukončit kariéru.

Na mobilu pípne zpráva, pod níž je podepsán sám hokejový bůh. „Pojď si se mnou zahrát,“ píše Jaromír Jágr.



Pro spoustu hokejistů na celém světě by to byl splněný sen. Pro Petra Vampolu realita.

Textovka Jaromíra Jágra ho zastihla u bazénu, když už byl smířen s tím, že se stane sportovním důchodcem. Po loňské štaci v Českých Budějovicích se mistr světa z roku 2010 rozhodl ukončit kariéru.

Jenže udělejte to, když jsou okolnosti zrovna takové.

„Je to pro mě výzva. Dokázat se dobře připravit na sezonu, abych Kladnu pomohl do extraligy. A hlavně si opravdu na svém posledním angažmá zahrát s Jardou Jágrem. Zažít tak ještě nějaký úspěch a radost z hokeje,“ citovaly Petra Vampolu stránky kladenského klubu.

Hrát centra slavné 68? Vyhovět si s nejlepším hokejistou české historie? Udělat na ledě servis Jágrovi? Na tom už pohořela plejáda skvělých borců. Jenže Vampola má v kapse trumf. Vedle Jágra válel na mistrovství světa v Německu a bylo z toho zatím poslední české zlato.

Ti dva si vedle sebe seděli. „Sháněli jsme pro Jaromíra centra, se kterým by si rozuměl. Už spolu v minulosti hráli a byla mezi nimi ta správná chemie,“ věří ve spojení JJ + PV kladenský sportovní manažer David Čermák.

Vampola se do klubu vrací po patnácti letech. Tehdy ho však trápilo zranění, takže stihl odehrát pouze tři zápasy. Jeho následující dráha byla nesmírně pestrá: Vsetín, Liberec, Plzeň, ruské kluby Ufa, Čeljabinsk a Omsk, Timra a Växjö ve Švédsku, švýcarská Ženeva. Po návratu z ciziny titul s Libercem a pak nepovedené zastávky v Mladé Boleslavi a Českých Budějovicích.

V Boleslavi musel Vampola předčasně skončit, ačkoliv měl platnou smlouvu. V Budějovicích tým selhal v prvoligovém play off, když mu stopku vystavilo Kladno.

Ano, právě kladenští Rytíři zkušeného útočníka před pár měsíci rozesmutněli a nyní mu pro změnu vrátili chuť k hokeji.

„V Budějovicích se to nepovedlo a upřímně říkám, že mě to doteď hodně mrzí. Ale život jde dál a já budu dělat maximum pro Kladno, abych mu co nejvíce pomohl. Věřím tomu, že mám pořád co nabídnout a něco ve mně ještě je,“ těší se na sezonu Petr Vampola.

Když se mu Jaromír Jágr poprvé ozval, zdaleka to nebylo tak, že by mu ve vteřině kývl. „Nejprve mi problesklo hlavou, že do toho nepůjdu. Říkal jsem si, že už je opravdu konec,“ přibližuje Vampola, kudy se mu ubíraly myšlenky. „Jenže pak mi to dál vrtalo hlavou. Párkrát jsme si zavolali a nakonec jsem se s Kladnem dohodl.“

Čeká ho tak obnovení spolupráce se starým parťákem, který mu ale z pozice majitele klubu bude zároveň dělat šéfa.

Až hra ukáže, jak bude přísný.