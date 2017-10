Jágr zažil neúspěšný debut na domácím ledě, Vrána se Sedlákem skórovali

New York Hokejový útočník Jaromír Jágr si za Calgary odbyl domácí debut, ve kterém Flames podlehli Ottawě 0:6. Pětačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč historie NHL tak vyšel i ve svém druhém vystoupení v sezoně bodově naprázdno a Calgary neuspělo poprvé po třech výhrách za sebou.

Premiérový gól v ročníku a hned vítězný si připsal Jakub Vrána z Washingtonu, který na ledě New Jersey zvítězil 5:2. Poprvé se trefil i Lukáš Sedlák z Columbusu, který trefou do prázdné branky pečetil výhru 3:1 nad New York Rangers.



Jágr, jenž na ledě strávil 13 minut a 27 vteřin, byl druhým nejaktivnějším střelcem Calgary po Matthewovi Tkachukovi. Ottawského brankáře Craiga Andersona zaměstnal čtyřmi pokusy, ale žádný z nich nebyl úspěšný. Tým z kanadské metropole zpečetil svůj triumf v poslední části, v níž se prosadil čtyřikrát. Flames vyšli podruhé v ročníku gólově naprázdno.

Jednadvacetiletý Vrána proti Devils zaznamenal čtvrtou branku v kariéře NHL. Pražský rodák se prosadil přesnou střelou z pravého kruhu minutu před koncem druhé třetiny. Gól a tři asistence si za Washington připsal švédský centr Nicklas Bäckström, který byl zvolen první hvězdou večera. Dvě branky a nahrávku zaznamenal T.J. Oshie, Alexandr Ovečkin se trefil už podeváté v sezoně a vévodí tabulce střelců.

Poprvé od přestupu z Chicaga se za Blue Jackets střelecky prosadil ruský forvard Artěmij Panarin, jenž Columbus posunul do vedení 2:1. Dva body pojistil trefou při power play Sedlák, pro něhož to byl první bod v sezoně.