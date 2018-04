Jágr: Cítím beznaděj a bezmoc. Kladno se cítí v boji o návrat do extraligy ukřivděno

Do konce baráže o hokejovou extraligu zbývají už jen tři kola, ale situace je stále zamotaná. Jak tohle dopadne? Hodně napovědět může už dnešní kolo.

Do konce zápasu zbývalo dvacet vteřin, kladenští fanoušci už slavili, ale pak to přišlo. Přerušení, buly a vyrovnávací gól Karlových Varů. Na časomíře svítilo 59:44. A aby toho nebylo málo, tak nakonec ještě nezvládnuté nájezdy.

Místo toho, aby Kladno po vítězství 1:0 vystoupalo na první místo barážové tabulky, je po prohře 1:2 až třetí, tedy mimo postupové pozice. „Cítím beznaděj. A bezmoc,“ hlesl po utkání Jaromír Jágr.

Jeho Kladno mrzí, že vyrovnávací gól padl poté, co karlovarský kapitán Václav Skuhravý nezahrál po zmiňovaném buly hokejkou, ale nohou, což prokázaly i opakované televizní záběry.

Jaromír Jágr na střídačce při zápase Litvínov - Rytíři Kladno.

I taková maličkost nakonec může rozhodnout o konečném výsledku baráže. „Hrozně mě to štve. Možná se to mělo stát, aby se nám to vrátilo jinak, ale momentálně jsem z toho hodně špatnej,“ vykládal Jágr.



On sám moc dobře cítí, že teď to budou mít Rytíři hodně těžké, zvlášť když ve zbylých třech kolech hrají dvakrát venku. Nehledě na to, že o úspěchu, či neúspěchu bude rozhodovat každý bod.

Ostatně posuďte sami při pohledu na aktuální tabulku:

1. Karlovy Vary 16 bodů 2. Jihlava 13 bodů 3. Kladno 13 bodů 4. Litvínov 12 bodů

To ve Varech mohou být spokojení, klub má po roce solidně našlápnuto k návratu mezi elitu. Pokud ve zbytku baráže zvládne oba domácí zápasy, má vyhráno.

„Přitom nám moc lidí nevěřilo. Ale my bojujeme až do konce a vidíte - teď se nám to v Kladně vyplatilo,“ zářil autor zlaté vyrovnávací trefy Ondřej Beránek.



Západočeši mají tříbodový náskok a také nejlepší aktuální formu - vyhráli poslední čtyři duely, v nichž se utkali se všemi soupeři.

Nejhůř je na tom naopak Litvínov, jenž se nemůže vymanit z dlouhotrvající agónie.

Ano, je pravda, že Verva dokázala zabrat, když bylo nejhůř, a v pátek zvítězila 3:1 v Kladně. Nebýt tohoto vítězství, byl by tradiční klub v téměř neřešitelné situaci. Jenže co je to platné, když následně nezvládne utkání v Jihlavě...

„Nezbývá nám než se připravit na další utkání se stejným soupeřem, tentokrát však na domácí půdě. Barážové zápasy se hrají na dno fyzických i psychických sil,“ říká asistent trenéra Radim Skuhrovec.

Popravdě: Litvínov je nyní ve stejné situaci jako v pátek - pokud Jihlavu neporazí, bude zle. Opět jde o všechno a týmu nepřidává, že Duklu dosud v baráži ani jednou neporazil. Jinými slovy prohrál všechny tři vzájemné souboje.



A Jihlava? O té se říkalo, že nemá na extraligu peníze, a tudíž po udržení ani tolik neprahne, jenže:

1. šéf klubu Bedřich Ščerban veškeré spekulace uťal prohlášením: „Nikomu nedlužíme, nejvyšší soutěž udržet chceme a že do ní patříme, to jsme v sezoně ukázali“,

2. hráči na ledě nepůsobí dojmem, že by něco vzdávali.

Jihlava v pátek téměř vydolovala bod ze ztraceného zápasu v Karlových Varech, kde prohrávala už 1:4, a v neděli přetlačila v domácím prostředí Litvínov po nájezdech. „Prostě bojujeme až do konce,“ říká kapitán Tomáš Čachotský.