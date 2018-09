Jablonec v generálce na Evropskou ligu doma utrpěl debakl od Boleslavi

JABLONEC NAD NISOU Fotbalisté Jablonce v 8. ligovém kole nečekaně prohráli s Mladou Boleslaví 0:3. Severočeši podruhé za sebou nebodovali a nedokázali se dobře naladit na čtvrteční premiérový zápas ve skupině Evropské ligy na půdě Rennes.

Hosty poslal do vedení v 28. minutě Tomáš Přikryl, o šest minut později dal osmý gól v ligové sezoně nejlepší střelec soutěže Nikolaj Komličenko a po pauze se trefil Ladislav Takács.

Mladá Boleslav se na soupeře bodově dotáhla v tabulce.

„Hráče jsem upozorňoval, ať nemyslí na čtvrtek, ať se soustředí na zápas s Boleslaví, který bude hodně těžký. Máme tři dny na to, abychom se přeorientovali na Evropskou ligu, ukázali si chyby a vyříkali si to zítra. Abychom to netahali třeba do úterý, do středy,“ řekl na tiskové konferenci jablonecký kouč Petr Rada.

Dukla v premiéře Skuhravého vyhrála

Fotbalisté Dukly při soutěžní premiéře trenéra Romana Skuhravého doma porazili Liberec 2:0 a v osmém kole získali premiérové body v sezoně. Pražané zůstávají poslední v tabulce, ale už jen o skóre za Olomoucí.

Slovan vyšel naprázdno po pěti utkáních a klesl na deváté místo. Na Julisce se gólově prosadili v 62. minutě Černohorec Uroš Djuranovič a v 88. minutě střídající Slovák Ivan Schranz z penalty.

„Věřím, že tohle vítězství bude minimálně spouštěč k tomu, že hráči budou věřit tomu, co po nich chceme,“ řekl na tiskové konferenci Skuhravý.

Teplice ukončily čekání na výhru

Fotbalisté Teplic utnuli pětizápasové čekání na výhru, když doma v osmém kole první ligy udolali Karvinou 2:1.

Domácí už v prvním poločase poslali do dvoubrankového vedení Patrik Žitný a David Vaněček, hosté po změně snížili díky Ericovi Ramírezovi, ale na srovnání už nedosáhli.

Teplice tak v pěti vzájemných zápasech dosud ztratily jen dva body.



Výsledky 8. kola:

FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 0:3 (0:2)

Branky: 28. Přikryl, 34. Komličenko, 67. Takács. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Kubr. ŽK: Holeš, Doležal - Konaté, Ladra, Mareš. Diváci: 3011.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Hanousek - Hübschman (65. Ikaunieks) - Masopust (75. Acosta), Považanec, Trávník, Jovovič (46. Chramosta) - Doležal.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš - Takács, Mareš (85. Hubínek) - Ladra (64. Džafič), Přikryl (89. Diviš), Konaté - Komličenko.

Dukla Praha - Slovan Liberec 2:0 (0:0)

Branky: 62. Djuranovič, 88. Schranz z pen. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Melichar. ŽK: Potočný (Liberec). Diváci: 2376.

Dukla: Rada - Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Douděra (64. Brandner), Doumbia (83. Hanousek), Bezpalec, Bilovský, Miloševič - Holenda, Djuranovič (72. Schranz).

Liberec: Hladký - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Kerbr - Breite, Ševčík - Malinský (67. Oršula), Potočný, Aarons (58. Mashike Sukisa) - Pázler (46. Nešický).

FK Teplice - MFK Karviná 2:1 (2:0)

Branky: 31. Žitný, 38. Vaněček - 79. Ramírez. Rozhodčí: Ginzel - Mokrusch, Hrabovský. ŽK: Král - Ramírez, Ba Loua, Panák. Diváci: 2628.

Teplice: Diviš - Král, Jeřábek, Hošek, Shejbal - Ljevakovič (82. Hyčka), Kučera - Vondrášek, Hora (80. Jindráček), Žitný (75. Moulis) - Vaněček.

Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Mertelj, Budínský - Tusjak (46. Ba Loua), Lingr (61. Ramírez), Letič (73. Guba) - Wágner.

Tabulka: