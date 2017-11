Já taky. Americká ranařka Hope Solo obvinila Blattera, že jí sáhl na zadek

PRAHA Je známá jako žena, která o sebe nechává často slyšet. Ať už tím, že ztloukla svou sestru, kvůli čemuž strávila tři dny vězení. Nebo tím, že se nechala nahá vyfotit do Sports Illustrated. Tentokrát se však dostala americká fotbalová gólmanka Hope Solo do záře reflektorů ne z vlastní vůle. V době, kdy Sepp Blatter ještě vládl světovému fotbalu, měl pohledné brankářce sáhnout při vyhlášení Zlatého míče na zadek.

Šestatřicetiletá Hope Solo měla už před třemi lety velkou polízanici z toho, když hackeři vytáhli z jejího mobilu její porno fotografie.



O rok později pak byla vyřazena z amerického národního týmu, protože její manžel Jerramy Stevens byl zatčen kvůli řízení pod vlivem alkoholu. Sama Solo jako spolujezdkyně pak byla také opilá a k policistům se chovala agresivně.

Ve stejné době však musela brankářka řešit i další nepříjemnosti. Dlouholetý šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA Sepp Blatter ji při vyhlášení Zlatého míče 2013 těsně před nástupem na pódium sáhl na zadek.



„Předávala jsem cenu pro nejlepší fotbalistku pro svoji reprezentační spoluhráčku Abby Wambachovou. A Blatter mi sáhnul na zadek,“ řekla portugalskému deníku Expresso dvojnásobná olympijská vítězka.



„V tu chvíli jsem byla v šoku a úplně zmatená. Musela jsem se rychle dát dohromady a předat svojí parťačce z týmu největší ocenění její kariéry. Takže jsem se soustředila pouze na Abby,“ doplnila.

Navíc uvedla, že se v ženském fotbale setkala se spoustou případů sexuálního nátlaku.

Sepp Blatter uhýbá před dolary.

„Fotbalistky nakonec často skončí se svými trenéry, chodí s nimi, vezmou si je. To by trenéři neměli dělat, zvlášť mladým hráčkám. A nejde jen o trenéry, ale třeba i týmové lékaře, tiskové mluvčí. Tohle jsem všechno viděla. Je to nekontrolovatelné,“ dodala na konferenci v Lisabonu.



Dnes jednaosmdesátiletý Švýcar, který byl krátce po svém znovuzvolení šéfem FIFA v roce 2015 donucen oznámit rezignaci kvůli korupční kauze v organizaci, nařčení Hope Solo odmítá. „Toto obvinění je směšné.“