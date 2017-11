Itálie smutní. Na MS bude po 60 letech chybět, Buffon v reprezentaci skončil

MILÁN Fotbalisté Itálie budou poprvé od roku 1958 chybět na mistrovství světa. Čtyřnásobní šampioni pouze remizovali v domácí odvetě baráže se Švédskem bez branek a nedokázali smazat manko 0:1 z prvního duelu. Seveřané si na mistrovství světa zahrají poprvé od roku 2006.

Italové měli po celý průběh odvety jasnou územní převahu, ale soupeřovu obranu nedokázali prolomit. Dvojzápas tak rozhodl šťastný gól z 61. minuty prvního utkání ve Stockholmu v podání Jakoba Johanssona, který se trefil v národním celku poprvé.



Kvalifikované týmy na MS Rusko, Brazílie, Írán, Japonsko, Mexiko, Belgie, Jižní Korea, Saúdská Arábie, Německo, Anglie, Španělsko, Nigérie, Kostarika, Polsko, Egypt, Island, Srbsko, Francie, Portugalsko, Uruguay, Argentina, Kolumbie, Panama, Senegal, Maroko, Tunisko, Švýcarsko, Chorvatsko, Švédsko.

Švédové se stali předposledním evropským účastníkem šampionátu v Rusku v příštím roce. O tom posledním se rozhodne v úterý, kdy Irsko přivítá v odvetě baráže Dánsko. První zápas skončil v Kodani bez branek.

Italové v domácí odvetě na milánském San Siru od úvodu jasně dominovali. Soupeře přestříleli 24:4, drželi míč 75 procent času, ale švédský defenzivní blok v čele s brankáře Olsenem nepřekonali. Oba týmy se v zápase několikrát marně dožadovaly penalty.

S blížícím se závěrem dolehla na italské kopačky nervozita, přesto mohl rozhodnout střídající El Shaarawy, ale švédský hrdina mezi tyčemi opět zasáhl. Domácí celek jen potvrdil současné střelecké trápení, neboť v posledních šesti zápasech dal jen tři góly.

Po závěrečném hvizdu domácí hráči v čele s brankářskou legendou Gianluigim Buffonem zničeně popadali na trávník a mnozí z nich neskrývali slzy. Italská média v prvních reakcích označila neúčast světových šampionů z let 1934, 1938, 1982 a 2006 na turnaji v Rusku za národní katastrofu. Na velké akci „squadra azzurra“ naposledy nehrála v roce 1992, kdy chyběla na mistrovství Evropy.

Buffon posléze potvrdil, že se jeho reprezentační dráha uzavřela. „Jsem smutný, že moje reprezentační kariéra končí takto. Ale líto je mi to hlavně kvůli celému italskému fotbalu. Nedosáhli jsme na něco, co má přesah do celé společnosti,“ uvedl devětatřicetiletý italský reprezentační rekordman po 175. utkání v národním dresu a během televizního rozhovoru se rozplakal.