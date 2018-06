Islanders prosí svého kapitána, aby zůstal. Tavarese uplácí mimo jiné bagelami

Zůstaň a zase se upiš Islanders. A já osobně ti budu do konce života vozit každé ráno čerstvé bagely. Tak zní vábnička od amerického podnikatele Donalda Rosnera pro kanadského hokejistu Johna Tavarese. Tavares se totiž může 1. července stát volným hráčem a odejít po devíti letech z New Yorku.

Patří ke zlatým hochům kanadského hokeje. Vyhrál olympijské zlato i Světový pohár. Stal se jedničkou draftu. Je idolem, hokejistou prvotřídních kvalit.

V NHL ho však prakticky každoročně bičuje příval porážek. Za devět let si Tavares jen třikrát zahrál v play off, navrch se nikdy nepodíval dál než do druhého kola.

Těžko ho z týmových selhání vinit. Vždyť od jeho příchodu do NHL nasbíralo více bodů jen osm hokejistů.

Tavares patří do absolutní extratřídy. Před třemi lety mu jen o bod unikla Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče, dvakrát skončil třetí v hlasování o Hartovu trofej. Ta patří nejužitečnějšímu borci celé ligy.

Toronto stojí o ztraceného syna Toronto před dvěma lety snilo o tom, že dres Maple Leafs oblékne Steven Stamkos, narozený poblíž ontarijské metropole. První hráč draftu v roce 2008 vábení odolal, zůstal kapitánem Tampy. Tavares, který se rovněž narodil nedaleko Toronta, se stal jedničkou draftu o rok později. Maple Leafs o něj nyní stojí. Dočkají se na druhý pokus hvězdné posily?

Jak by mu někdo mohl vyčítat, kdyby newyorské Islanders opustil? S klubem měl dlouho trpělivost, jenže po záchvěvech zlepšení vždy přišel pád.

Tavares tak jedná o nové smlouvě nejen s Islanders, ale také s pěti dalšími kluby. Mají mezi nimi figurovat Dallas, Toronto či San Jose.

„Necítím žádné zklamání nebo zradu. Je jeho právem učinit takovou volbu, jakou uzná za vhodné. My teď musíme pouze doufat, že si vybere nás,“ komentuje situaci nový generální manažer Islanders Lou Lamoriello.

Ten už stihl angažovat kouče Barryho Trotze, který před pár týdny dovedl ke Stanley Cupu Washington. Má být zárukou úspěchu a také vábničkou pro Tavarese.

Zahrát si pod Trotzem je terno. A možná ještě lepší nabídka přišla od Rosnera, majitele společnosti Bagel Boss produkující oblíbené pečivo.

„Jsem velký fanoušek Islanders a přeji si, aby Tavares zůstal v našem mužstvu. Jsem pochopitelně nervózní, že nepodepsal novou smlouvu. A tak jsem si položil otázku: Co bych pro to mohl udělat já?“ přemítal Rosner.

Synovci lakrosové legendy Johna Tavarese nabízí doživotní donášku bagelů. Postaral by se o ni sám osobně.

„Jeho hra je úžasná, zároveň je kapitánem Islanders, tváří mužstva. Tým ho potřebuje,“ je přesvědčený Rosner. Vyslyší ho Tavares a zůstane?