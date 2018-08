Iráčané podváděli s věkem. Z 23 jich rovnou devět bylo starších

BAGDÁD/PRAHA Přestože se údajní šestnáctiletí fotbalisté se oholili, aby vypadali mladší, celníci na letišti v Bagdádu tušili podvod. A skutečně. U iráckých fotbalistů, kterým mělo být maximálně šestnáct, odhalili hned devět starších.

Hned devět z celkového počtu třiadvaceti hráčů nominovaných na turnaj Západoasijské fotbalové federace, který začíná ve středu, bylo shledáno jako příliš starých na doklady, které předložili. Alespoň to uvádí Irácká fotbalová asociace ve svém prohlášení.

Dále uvedla, že hráči se oholili, protože tak byli navedeni týmovými funkcionáři. „Zaměstnanci technické a administrativní podpory týmu do šestnácti let byli propuštěni a budou podniknuty kroky proti hráčům, kteří se takto snažili podvádět,“ uvedla Irácká fotbalová asociace.



Není to poprvé, co má Irák problém s podváděním ve fotbale. Osmnáct hráčů bylo letos suspendováno z toho stejného důvodu, totiž že se snažili proniknout do mladší kategorie manipulací s vlastními doklady.

Aktivisté odhalili řadu z nich tím způsobem, že porovnali jejich zápasové fotografie s obrázky, na kterých volili v květnových volbách, což dokazovalo, že jim bylo více než osmnáct let.