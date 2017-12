Inspirativní Sagan. Slovenská hvězda ‚přetáhla‘ svému rivalovi dlouholetého pomocníka

Pět let byl součástí týmu BMC. Svému lídrovi Gregu van Avermaetovi pomáhal vymýšlet taktiku, jak vyzrát na Petra Sagana. Od příští sezony čeká Daniela Osse přesně opačný úkol. Z americké stáje se přesouvá do německé Bory. „Jezdit po Saganově boku bude inspirativní,“ tvrdí.

Když Peter Sagan před rokem přestupoval z rozpadajícího se Tinkoffu do německé Bory, vzal si s sebou také staršího bratra Juraje, další dva slovenské cyklisty Erika Bašku a Michaela Koláře a také polského časovkáře Macieje Bodnara.



To vše, aby se v novém působišti cítil co nejpříjemněji. Pokud možno jako doma.

V cyklistickém pelotonu to není nic výjimečného. Alberto Contador se do nových stájí přesouval s Jesúsem Hernandezem, Vincenzo Nibali za sebou zase „tahá“ Valeria Agnoliho s Alessandrem Vanottim.

Saganova aura ale do Bory letos nalákala i jednoho z nejdůležitějších pomocníků Grega van Avermaeta – úhlavního rivala slovenského šampiona na jarních klasikách.

Daniel Oss, rodák z italského Trenta, opouští tým BMC po dlouhých pěti letech. K cenným triumfům pomáhal Thoru Hushovdovi, Philippu Gilbertovi a v poslední době právě van Avermaetovi.



„A teď se přesouvám od jednoho elitního klasikáře k druhému. Oba jsou to fantastičtí cyklisté. Jeden je trojnásobný vítěz mistrovství světa, druhý vyhrál olympiádu. Jeden vyhrál Flandry, druhý Paříž-Roubaix,“ vypočítává Oss.

Třicetiletý Ital byl u toho, když Slovák v roce 2009 vstupoval v italském Liquigasu do elitního světa World Tour.

„Petra asi nemůžete s nikým porovnávat. Je to jedinečná osobnost a sportovec, jakého jsme neviděli posledních 100 let. Je hvězdou jako sportovec, ale třeba i při rozhovorech. On je tou pravou tváří současné cyklistiky,“ myslí si Oss. „Kdybych chtěl mít nějaký idol, nebo člověka, který by reprezentoval cyklistiku, byl by to on. Je hlavním důvodem, proč jsem přišel do Bory.“

V jedné stáji spolu strávili čtyři sezony, než se Ital přestěhoval právě do BMC. Díky společnému agentovi se ale po pěti letech znovu sejdou, tentokrát v Boře.

„A jsme za to hodně rádi. Daniel byl vždycky na našem seznamu příchozích cyklistů. Je velmi spolehlivý, a navíc je zvyklý pracovat pro velké lídry,“ těší manažera týmu Ralpha Denka.

Ossův příchod znamená pro Sagana znatelné posilnění týmu pro klasiky, vždyť zkušený Ital patří k nejsilnějším domestikům na jednodenní závody v pelotonu.

„Mým úkolem bude zůstat s Petrem až do konce závodů, ale mám i vlastní cíle. Ne vždycky totiž vítězí ten nejsilnější, vždycky hraje velkou roli taktika. Ale na to závodění s ním se těším, bude to hodně inspirativní a velká zábava,“ říká Oss.



Na začátku příštího roku ho čeká úplně jiný program, než na jaký byl zvyklý.

Už v lednu se se Saganem přesouvá do Austrálie na etapový závod Tour Down Under. Pak spolu vyrazí na vysokohorský kemp, než zahájí sezonu klasik.

Sezonu, ve které bude chtít Oss dopomoct svému novému lídrovi k vytoužené kostce z Paříž-Roubaix.