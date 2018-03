Inspirace? Fotbalista zlomil soupeři nadvakrát nohu, nebude hrát dokud se oběť neuzdraví

RIO DE JANEIRO Hodně tvrdý trest vynesl v pondělí sportovní soud v brazilském Riu de Janeiru. Brazilský fotbalista Rildo si ve své zemi nezahraje do té doby, než se uzdraví oběť jeho brutálního faulu Joao Paulo. Tomu svým šlapákem zlomil holenní a lýtkovou kost. Doba léčení? Dle odhadů lékařů zhruba 180 dní.

Jako kdyby mu přepůlil nohu nad kotníkem. Tak vypadá na videu zákrok Rilda z Vasco de Gama na Joaa Paula z Botafoga ze zápasu v rámci městské šampionátu Ria (Campeonato Carioca), který se konal 18. března.

K tomu došlo už ve druhé minutě souboje a k překvapení všech za ní devětadvacetiletý hříšník dostal od hlavního rozhodčího pouze žlutou kartu. Zápas ale nedohrál, po dalších patnácti minutách si řekl kvůli psychickému otřesu o vystřídání.

Jeho stejně stará oběť skončila v nemocnici se zlomeninou holenní i lýtkové kosti. Rildo jej byl sice po operaci navštívit, od tvrdého trestu jej to neochránilo.

„Šel jsem za ním a mluvil jsem jak s ním, tak jeho manželkou. Řekl mi, abych neměl výčitky, protože se to mohlo stát komukoliv. Bylo to od něj opravdu silné gesto. Je to pro mě důležité, neudělal jsem to úmyslně, to jsem si s ním potřeboval vysvětlit,“ řekl brazilským médiím Rildo.



Sportovní komise města Ria mu přesto udělila exemplární trest. Ten se může snížit ve chvíli, pokud se Joao Paulo zapojí do tréninku svého týmu dříve. V opačném případě ale také prodloužit. Rildovi před tribunálem přitížilo, že podobně ostrého faulu se již dopustil v minulosti.

Tak, jako tak, ani jeden nestihne zhruba polovinu brazilské nejvyšší soutěže, která startuje v dubnu (hraje se systémem jaro-podzim).

A v ostatních zemích mají námět k přemýšlení. Po podobných trestech – tedy, že hříšník bude stát stejně dlouho jako jeho oběť – se volá nejen ve fotbalovém světě už delší dobu.

Až v Riu ale našli odvahu ho zařadit do pravidel a dát možnost k jeho aplikaci v praxi.

Mimochodem, mimo hru, ovšem ne tak dlouho jako Rildo, bude také hlavní rozhodčí zmíněného zápasu. Za neudělení červené karty má pozastavenou činnost zatím na dobu neurčitou.