I když je vítěz, tak musí dokázat, že je lepší než Froome, říká šéf týmu Sky

LONDÝN/PRAHA Šéf cyklistického týmu Sky Dave Brailsford hodlá jednat o vylepšení smlouvy se šampionem Tour de France Geraintem Thomasovem. Řekl to ve středu na BBC radiu.

Thomas je u týmu Sky od jeho počátku, který se datuje do roku 2010. Ale vždy žil spíše ve stínu hvězd Bradleyho Wigginse a Chrise Frooma. Ovšem jen do doby, než sám ukázal své schopnosti.

Jeho nově získaný titul šampiona závodu Grand Tour z něj pochopitelně dělá lákavé zboží na přestupovém trhu. Nicméně Brailsford věří, že dvaatřicetiletý Velšan má největší předpoklady k setrvání v týmu Sky.



„Cítím, že Sky je pro něj teď nejlepší variantou,“ říká Brailsford. „Není neobvyklé, že někdo vyhraje něco velkého, a najednou ho to postaví do úplně jiného světla. Ale ohledně vyjednávání nové smlouvy si hodláme sednout a vyřešit to. Jsme tým, který ho chce, a zároveň tým, kde se mu velice dařilo a kde každého zná.“



Je pravdou, že Sky musí vyřešit problém několika dobrých jezdců, kteří jsou schopni jet o celkové pořadí. Kromě Frooma a Thomase se o své místo na Slunci hlásí i mladý Kolumbijec Egan Bernal.



Geraint Thomas jel fantastický závod, kdy zastínil svého staršího a slavnějšího týmového kolegu Chrise Frooma. A kdyby přestoupil, mohl by se někde jinde stát týmovou jedničkou, která by mohla aspirovat na další titul. A to buď opět na Tour, případně na některém z dalších závodů Grand Tour.



„V našem sportu to ale nefunguje tak, že si sednete a napíšete jméno jezdce, který bude další rok jedničkou. Ať už jde o Gerainta, Chrise nebo Egala, každý z nich musí být lepší, než jsou ti ostatní. Ale stejně tak tomu bude i jinde, musel by je porazit, i kdyby závodil za někoho jiného,“ dodal Brailsford.