Hvězdný Woods plánuje další comeback. ‚Chci ukázat dětem, že nejsem hráč z youtube‘

ALBANY Golfista Tiger Woods má před sebou další návrat. Na turnaji Hero World Challenge, jehož je hostitelem, se představí poprvé od února. Po čtvrté operaci zad je nadšen, že ho nic nebolí.

„Cítím se báječně. Je pozoruhodné být po čtyřech letech bez bolesti. Jsem zase na druhé straně a život miluju,“ řekl Woods na úterní tiskové konferenci v Albany na Bahamách.



Bývalý král golfu do turnaje vstoupí ve čtvrtek a hrát bude se světovou trojkou Justinem Thomasem. Byť za poslední tři roky odehrál jen dvanáct turnajů a jeho poslední ze 106 profesionálních výher je z roku 2013, má pořád velká očekávání. „Chci mít v neděli šanci na vítězství,“ řekl.

Vítěz 14 major turnajů se po dubnové operaci vrátil naplno k tréninku v říjnu. „Nevím, jak na tom jsem. Jak tvrdě můžu míček hrát, jaké rány jsem schopen zvládnout a jaká bude budoucnost, protože své tělo stále poznávám,“ uvedl.



Nejvíc se těší na to, že se ukáže před dětmi. „Nikdy mě neviděly v akci a myslí si, že jsem golfista z YouTube,“ smál se Woods. Jeho synovi Charliemu byly čtyři roky, když před čtyřmi lety vyhrál poslední turnaj Bridgestone Invitational. „Většinou mě znají jen ze sestřihů, ale já jim to chci ukázat ve skutečnosti, aby to pochopili.“

Na bahamském turnaji se pokusil o restart kariéry i před rokem, tehdy po patnáctiměsíční pauze skončil v osmnáctičlenném startovním poli patnáctý. „Teď ale s odstupem času vidím, jak jsem na tom byl hrozně. Měl jsem pořád problémy, ale teď jsem na tom mnohem lépe. Je to jako den a noc,“ řekl Woods.

Jednačtyřicetiletý hráč je nadšený, že po letech může v noci klidně spát. „A ráno vstát z postele, vzít hole a nepotřebovat berle,“ usmíval se. „V noci mi v noze škubalo, s bolestí jsem dlouho bojoval. Neuvědomoval jsem si, jak zničená jsem měl záda. Je až neuvěřitelné, že jsem tak mohl žít,“ prohlásil.

Otevřeněji než když předtím vyprávěl, jak ho potíže se zády vysilovaly. Líčil, že si nemohl hrát s dětmi nebo dojít s přáteli na večeři. „Poslední operace vlastně nesouvisela s golfem, ale byla o kvalitě života. Před ní jsem toho opravdu nemohl moc dělat a v podstatě ležel dva roky v posteli.“

Teď si užívá, že znovu švihá do míčku a jeho tréninková kola dávala tušit, že by opravdu mohl být po dlouhé době opět fit. „Ani netušíte, jak jsem nadšený a vděčný, že jsem se dostal do této fáze a jsem na prahu dalšího turnaje,“ řekl.

Sice v úvodu mluvil o tom, že by chtěl mít šanci vyhrát, ale faktem je, že chce především zjistit, čeho je schopen. „Určitá obava tady je, ale rozhodně jde o velký krok kupředu. Nechte mě odehrát turnaj a uvidíme,“ řekl Woods.