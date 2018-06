Hvězdný Salah z MS dřív neodjede. Problémy v týmu nemáme, říká

PRAHA Hvězdný egyptský útočník Mohamed Salah neopustí svůj tým na světovém šampionátu před posledním zápasem, přestože už jeho tým nemůže postoupit ze skupiny. Opora Liverpoolu se připojila k týmu na druhé utkání po zranění ramene z finále Ligy mistrů, ale ani on nezabránil porážce s Ruskem 1:3 a konci svého týmu na turnaji.

Poté se spekulovalo, že by v posledním zápase proti Saúdské Arábii už nebyl nejen na hřišti, ale že by i odcestoval rehabilitovat po náročné sezoně. Navíc se Salah měl pohádat s vlastním fotbalovým svazem. To ale rázně odmítl šéf egyptské fotbalové asociace Hany Abo Rida.



„Nevím, co chce Liverpool, ale Mohamed je náš kapitán a podle pravidel FIFA musí zůstat s týmem. Navíc je rád, že může být se spoluhráči a nechápe, proč by měl odjíždět. Nevím, odkud přišly tyto spekulace,“ řekl Rida.

Mohamed Salah (Twitter) @MoSalah الجميع في منتخب مصر متكاتف ولا يوجد أي خلاف على الإطلاق بيننا.. نحترم بعضنا البعض والعلاقة على أفضل وجه. odpovědětretweetoblíbit

Podobně se vyjadřoval i Salah, který si na Twitter napsal: V Egyptě stojíme všichni dohromady a táhneme za jeden provaz. Vztahy v týmu jsou skvělé a navzájem se respektujeme.

Egypt také podává oficiální protest na paraguayského sudího Enrique Cacerese, který je měl při duelu s Ruskem výrazně poškodit.

„Našli jsme několik momentů, ve kterých nás sudí rozhodně poškodil. Vím, že s tím nic neuděláme, ale chceme to pořádně prověřit,“ tvrdí Rida.

Egypt uzavře své působení na šampionátu v pondělí proti Saúdské Arábii.