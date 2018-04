Hvězdný McGregor skončil ve vězení. Na autobus hodil vozík na zavazadla

NEW YORK Hvězda smíšených bojových umění UFC Connor McGregor byl zatčen a obviněn z napadení a výtržnictví poté, co v New Yorku po tiskové konferenci před sobotní show zaútočil na autobus odvážející skupinu soupeřů. Ve vazbě zůstane do pátečního slyšení před soudem.

Devětadvacetiletý Ir, který byl ve společnosti ruského zápasníka Artěma Lobova a dalších lidí, hodil podle záznamů bezpečnostních kamer na odjíždějící autobus z parkoviště brooklynského Barclays Center vozík na zavazadla.

Rozbil jim okno a zažehl další konflikt.



Jeden z bojovníků v autobuse utrpěl řezné rány na ruce a v obličeji, další má zraněné oko a do víkendových zápasů nezasáhnou. Za účast na incidentu byl z programu stažen i Lobov.

Co McGregora k útoku vyprovokovalo, není zcela jasné. Podle vedení UFC ale může konflikt poškodit jeho další kariéru.

V sobotu se měl mimo jiné utkat Rus Chabib Nurmagomedov s Maxem Hollowayem o McGregorův mistrovský pás, který získal v roce 2016. Nikdy ho ale neobhajoval, a proto mu byl odebrán.



V loňském roce se McGregor postavil do ringu s boxerskou hvězdou Floydem Mayweatherem a podlehl mu technickým k.o. v desátém kole.