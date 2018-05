Hvězdná Serena Williamsová všude září. Jen ne na tenisových kurtech

PRAHA Vlastně to celé docela dobře vystihla. „A zase tu máme antidopingové komisaře. Už podruhé tento týden,“ postěžovala si Serena Williamsová na Twitteru. „Jsem hrdá, že se můžu podílet na tom, aby náš sport byl čistý. I když mě testují jako 454. hráčku žebříčku.“

Ó, hrůzo! S ironií lze dodat, že se skutečně dopustili velkého zločinu - dál považují Serenu za tenistku.

Americká dominátorka je královnou 21. století a dost možná i vůbec nejlepší hráčkou dějin. Jenže pokud se o ní poslední dobou chcete něco dozvědět, musíte se poohlédnout jinde než na kurtech.

Na HBO běží dokumentární série nazvaná prostě Býti Serenou.

Pro New York Times popsala, jak se po loňském porodu vrací do kondice: „O stravu se musím neustále starat. Na 44 dnů jsem byla vegankou, fungovalo to skvěle. Teď jsem ale ‚vegateriánka‘, protože miluju sýr! Ten ovšem jím jen v Evropě.“

O víkendu se objímala s Georgem Clooneym a zdravila další hosty britské královské svatby; snoubenku prince Harryho nazývá „kamarádkou“. Na hlavě měla roztodivnou módní kreaci, mezi celebritami vynikala a dle bulváru zazářila také při večerní rozšafné hře zvané beer-pong: spočívá v tom, že házíte pingpongové míčky do sklenic, které pak soupeř musí rychle vypít.

A jen tak na doplnění: v roce 2018 zatím sehrála čtyři tenisové duely.

Ano, čtyři. Možná proto ji tak rozhodila návštěva „strážců čistoty“.

„Serena může dokázat cokoli“

Návrat chystá na Roland Garros, které startuje již v neděli. Serena bude velkou neznámou i velkou hrozbou, neboť se pořadatelé v Paříži rozhodli, že nebude nasazená. Byť jí mohli udělit výjimku, řídí se žebříčkem, v němž je v páté stovce (lehce si „polepšila“ na 453. místo).

„Je neuvěřitelné, když se někdo vrátí po tak fyzicky i emočně náročném období. Měli ji nasadit,“ zastala se rivalky Maria Šarapovová; mladší ze sester Williamsových si dala loni pauzu kvůli narození dcery Alexis Olympie, která na svět přišla v září.

Největší chybou by ovšem bylo ji podcenit. „Serenu nemůžete odepsat,“ souhlasila při nedávné návštěvě Prahy legenda Martina Navrátilová. „Pochybovala bych, jestli ještě někdy bude jedničkou. Že vyhraje grandslam, o tom nepochybuji. Ale potřebuje víc zápasů. Nevím, proč nehraje častěji.“

Americká superstar při comebacku narazila na limity svého těla a nechtěla být zpět na kurtech, dokud se nebude cítit stoprocentně fit.

Jenže vystoupeními šetří až moc. Tři duely v Indian Wells, jeden v Miami - toť vše. „Můžete trénovat, jak chcete, ale sebevědomí získáváte nejen tím, že hrajete, ale hlavně tím, že vyhráváte,“ soudí Navrátilová i dle svých zkušeností.

Nač to bude stačit na pařížské antuce, to představuje jeden z taháků druhého grandslamu sezony. Možná je to celé jen dokonale vyšperkovaný plán. Aspoň její trenér Patrick Mouratoglou dává nápovědu. „Serena bude chtít vyhrát,“ uvedl. „Má na to? Ona může dosáhnout čehokoli. Jelikož ji vedu šest let, jsem si tímhle víc než jistý.“

Nějaký pádný tenisový důkaz už by to chtělo, od jejího posledního duelu proti Naomi Ósakaové uplynuly více než dva měsíce. V oficiálním kalendáři pro rok 2018 má Serena zatím jen tři další akce: Roland Garros, Wimbledon, US Open. A všude bude rozhodně těžší zazářit než při veselici v útrobách hradu Windsor.