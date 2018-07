Hvězda KHL zamířila do NHL. Kovář podepsal roční smlouvu s NY Islanders

New York Český hokejový útočník Jan Kovář odchází z Magnitogorsku do NHL. Osmadvacetiletý centr se dohodl na roční smlouvě s New York Islanders, která mu garantuje plat ve výši dva miliony dolarů.

Český reprezentant působil v Metallurgu od roku 2014 a s klubem dvakrát získal Gagarinův pohár. V KHL odehrál v základní části 285 zápasů, ve kterých nasbíral 286 bodů (97 branek + 189 asistencí). Dalších 91 bodů (32+59) si připsal v 83 utkáních play off.



„Honza mohl pokračovat v KHL, registrovali jsme zájem i jiných klubů, nejen z Magnitogotsku, ale rozhodl jinak. Ví, že měl patrně poslední šanci prosadit se do NHL. Kdyby totiž nyní podepsal další kontrakt v Rusku, už by to se zámořím asi nevyšlo,“ uvedl hráčův zástupce Vladimír Vůjtek mladší pro web hokej.cz.

Kovář, účastník letošních olympijských her v Pchjongčchangu a pěti světových šampionátů, naznačoval několikrát v minulých měsících, že za Atlantik odejde. Jeho zámořský agent Allan Walsh před nedávnem na twitteru uvedl, že o odchovance Písku zajímá hned několik klubů.

„Nakonec všechno vyústilo v dohodu s New York Islanders. Pro Honzu to je určitě dobrá varianta. Jeho příchodu k Islanders nahrálo, že neprodloužil John Tavares. V klubu hledali kvalitního útočníka na pozici prvního či druhého centra, o Honzovi si bezpochyby zjistili dostatek informací,“ dodal Vůjtek a poukázal na nedávný odchod dosavadního kapitána Ostrovanů a hlavní postavy týmu.

Kovář je v krátké době druhým českým hráčem, který s NY Islanders podepsal smlouvu. Krátce po červnovém draftu tak učinil i brankář Jakub Škarek, který ale může v další sezoně působit ve Finsku. „Honza se hodně těší. Chtěl si vyzkoušet NHL, dost tomu obětoval. Teď má jistotu angažmá, ví, že se potřebuje optimálně připravit,“ dodal Vůjtek.