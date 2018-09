Hušbauer po výhře Ukrajiny nad Slováky: Pořád věřím, že můžeme postoupit

Rostov na Donu Přestože čeští fotbalisté ztrácejí v tříčlenné skupině Ligy národů na Ukrajinu po její nedělní výhře nad Slovenskem už šest bodů, záložník Josef Hušbauer nepřestává věřit v první místo. Nejlepší celek postoupí v nové soutěži mezi elitu do Ligy A a bude mít jistotu účasti v play off dodatečné kvalifikace o mistrovství Evropy, naopak nejhorší tým spadne do Ligy C.

Český celek na úvod skupiny ve čtvrtek prohrál 1:2 s Ukrajinou, která zvítězila také 1:0 nad Slovenskem. Týmy se utkají dvoukolově, reprezentantům tak ještě zbývají tři zápasy. Může se stát, že k prvenství ve skupině budou za určitých okolností potřebovat vše vyhrát.



Rusko - Česko Dnes 10. září od 18.00 v Rostově na Donu

10. září od 18.00 v Rostově na Donu Rozhodčí: Alijar Aghajev - Zejnal Zejnalov, Rza Mammadov (všichni Ázerbájdžán)

Alijar Aghajev - Zejnal Zejnalov, Rza Mammadov (všichni Ázerbájdžán) Předpokládané sestavy, Rusko: Guilherme - Smolnikov, Neustädter, Džikija, Rauš - Zobnin, Gazinskij, Jerochin - Mogilevec, Ionov - Zabolotnyj.

Guilherme - Smolnikov, Neustädter, Džikija, Rauš - Zobnin, Gazinskij, Jerochin - Mogilevec, Ionov - Zabolotnyj. Česko: Koubek - Řezník, Kalas, Brabec, Gebre Selassie - Jankto, Trávník, Petrák, Hořava, Zmrhal - Schick.

„Všichni u nás viděli, že Ukrajina je silný mančaft. Tím, že dnes vyhráli 1:0 nad Slovenskem, to jen potvrdili. Ale já věřím, že máme šanci urvat body a ještě se porvat o první místo,“ řekl Hušbauer na tiskové konferenci před pondělním přípravným zápasem v Rusku.

Reprezentace podle něj musí v Rostově na Donu navázat na zlepšený výkon z druhého poločasu s Ukrajinou. „První půle se nám nepovedla, neplnili jsme některé věci, které jsme měli. Druhou půli už to bylo vyrovnané. Věřím, že když navážeme a předvedeme větší kvalitu dopředu, dostaví se výsledky,“ uvedl slávistický záložník.

Překvapilo ho, že Rusko došlo až do čtvrtfinále mistrovství světa na domácí půdě. „To nečekal nikdo, ale myslím, že to bylo zasloužené. Hráli velmi dobře a jejich styl se mi líbil. Víme, že Rusko má trochu jiný tým než na mistrovství světa. Viděli jsme jejich zápas v Turecku, víme, jak hrají. Vzadu jsou velmi kompaktní, silnou stránkou je defenziva. Bude velmi těžké se do nich dostat, ale věřím, že na to kvalitu máme,“ dodal Hušbauer.