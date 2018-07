Hulk? Petr ‚Schwarzenegger‘ Čech? Gólman Arsenalu udivil fanoušky muskulaturou

PRAHA Český gólman Arsenalu Petr Čech se dostal během pár dní podruhé na titulní stránky světových deníků a webů. Tentokrát nikoliv díky přestupovým spekulacím týkajících se jeho návratu do Chelsea, ale díky své postavě.

Šestatřicetiletá brankářská legenda vždy platila za atletického sportovce, svoji muskulaturou ale rozhodně neudivoval.

Až do těchto dní.

Když se objevil na tréninku Arsenalu, na jeho těle hrál samý sval. A fanoušci se jeho snímků okamžitě chytili. Stejně jako britské a americké weby.

„Petr Čech s Wengerem a po pár týdnech tréninku s Unaiem Emerym,“ píše jeden z nich na twitteru.

Petr Čech u moře.

Další ve svém statusu připomíná anglickou „Bestii“ Adebaya Akinfenwu, který je proslulý svoji postavou, za kterou by se nemusel stydět leckterý kulturista. S Čechem ho navíc spojuje i ročník narození – 1982.



Jak píše bulvární deník The Sun, možná se rozhodl, že se v boji o post jedničky „Gunners“ alespoň pokusí nahnat svému konkurentovi Berndu Lenovi, který je o deset let mladší, trochu strach svými svaly. A tím zároveň na sebe upozornit kouče Emeryho…

Petr Cech with Wenger vs training with Unai Emery for a few weeks  pic.twitter.com/pLKXVE6nxD — M1Ö (@MesutOzilClass) 18. července 2018

Petr Cech has clearly been living in a gym — Claire (@Clairey_Galvin) 19. července 2018

Petr Cech - the new Hulk — Akbar Khan (@ARKhan94) 19. července 2018

I'll fight you for the number one spot @PetrCech pic.twitter.com/yzTbTcW36B — Steve (@goonersteve12) 18. července 2018