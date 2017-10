Hudler je na dně. Je bez práce a čelí podezření, že v letadle vyhrožoval smrtí

PRAHA V jednom vtipu se praví: „Jste na dně? Pak si nalejte znovu.“ Na úplném dně se obrazně řečeno momentálně nachází hokejista Jiří Hudler (33) a může za to alkohol. Jeden z největších českých talentů poslední doby ztropil minulý pátek skandál v letadle cestou z New Yorku do Prahy.

Obtěžoval spolucestující neurvalým chování, vyhrožoval personálu smrtí, pokud mu nesežene kokain, a nakonec se chtěl vymočit do vozíku s občerstvením.

Ne, takhle se rozhodně nechová nositel Lady Byng Memorial Trophy, která se v NHL rozdává za gentlemanské chování.



Hudler tuto prestižní cenu přebíral před dvěma lety. Na pódium si pro ni přišel v ponožkách, protože ho tlačily boty, a svými průpovídkami rozesmával celý sál. Tehdy byl na vrcholu. Dnes je všechno jinak.

Hudler má za sebou dvě sezony, v nichž nezářil. Více než polovinu té poslední navíc vynechal kvůli záhadné nemoci. Když mu po ní vypršel kontrakt v Dallasu, celé léto marně čekal na nový.



Kdo ví, třeba se Hudler těžko srovnává s předčasným koncem kariéry, který se po tomto incidentu skutečně o něco přiblížil.

Co se tedy přesně stalo? Podle svědků byl Hudler v hodně povznesené náladě už při nástupu do letadla. A ač letěl sám, hlasitými projevy rušil ostatní cestující v byznys třídě.

„Tohle není žádná party. Až přistoupí holky, tak se to teprve rozjede,“ pokřikoval podle svědectví jednoho z nich v deníku Blesk.

Jeden ze stevardů popisoval, že mu Hudler vyhrožoval smrtí. Vše začalo tím, že si objednal „coke“. Když však dostal pohár s colou, naštval se a požadoval opravdový kokain.

Útočník Jiří Hudler s oceněním Lady Byng Trophy.

„Řekl mi, že až přiletíme do Prahy, tak bude muset zavolat svým známým. Když jsem se ho zeptal, co tím myslí, odpověděl, že mě nechá zabít, což ještě jednou zopakoval,“ uvedl stevard na policii.



Tu zalarmovali piloti ještě před přistáním. Důvodů měli víc.

Jiří Hudler měl totiž krátce po zmiňované scéně zmizet na toaletě, odkud se vrátil s bílým práškem na rtech. A když si potřeboval odskočit, chtěl svou potřebu vykonat v kuchyňce do vozíku s občerstvením.

V letadle údajně řádil šest hodin, teprve až ke konci letu vyčerpáním usnul. Čekalo ho nemilé probuzení.

„Nic se nestalo, byl to jen takovej malej incident. Já nemám rád lítání,“ tvrdil deníku Blesk, když vystřízlivěl. Průšvih mezitím musel znovu vysvětlovat na policii.

To si už uvědomil, jak si zkomplikoval život. Pokud o něj neměl nikdo v NHL zájem dosud, kdo by ho chtěl nyní? Zvlášť když se ví o jeho divoké povaze. Není tajemstvím, že Hudler žije jako bohém.

Jiří Hudler v dresu Dallasu.

Rád si přihne a pár skandálů zažil už v minulosti. Ten nejznámější zažil před osmi lety, kdy se v bulváru objevily fotografie z bujaré noci ve veřejném domě. A také zpověď prostitutek, které popisovaly jeho hrubé jednání a speciální požadavky.



I mezi hokejisty je Hudler považován za rebela, což byl zřejmě jeden z důvodů, proč se nedostal na žádnou z posledních tří olympiád, byť pokaždé patřil mezi nejlepší české hráče.

Nyní to vypadá na definitivní konec. Nebo se najde tým, který mu dá šanci? V zámoří by to bylo velké překvapení a do Evropy se mu už nechce.