Hudler je gentleman? To už neplatí. Za dva roky spadl z vrcholu na dno

Zdálo se, že konečně dospěl. Po smrti otce před čtyřmi lety začal sekat latinu, usadil se, s přítelkyní Hanou, kterou si před rokem vzal, vychovává děti Annu Josefinu a Jiřího Pepeho. To vše mu pomohlo k tomu, aby měl pohodu i na ledě. Před dvěma lety zářil v dresu Calgary, kde získal Lady Bing Trophy pro nejslušnějšího hráče NHL. Během jediné chvíle však svou těžce budovanou pověst slušňáka zcela poškodil opileckým číslem v letadle z New Yorku do Prahy.

O dnes třiatřicetiletém hokejistovi se povídají neskutečné legendy. Zlaté dítě českého hokeje, které už v 16 letech hrálo za A-tým mistrovského Vsetína, žilo nespoutaným životem plném večírků, alkoholu, drog a lehkých žen.

V roce 2009 jej opustila jeho tehdejší přítelkyně Simona Krainová poté, co se dozvěděla, jak si Hudler užíval se dvěma prostitutkami a choval se k nim neurvale.

Po následném návratu do NHL se však Hudler uklidnil, s další modelkou Hanou Chymčákovou se usadil v Calgary a žili poklidný život.



Před dvěma lety pak pobavil hokejovou scénu, když na předávání cen NHL přišel v barevných ponožkách a pak i velice vtipným proslovem.

V Calgary se i díky tomu stal velice oblíbeným, fanoušci mu dokonce založili osobní fanklub.

Jenže v sezoně 2015/16 se mu přestalo dařit a tak v následné sezoně zkusil štěstí v Dallasu. Kvůli dosud nezjištěné nemoci však vynechal větší část sezony a tak se nemohl divit, že klub neměl zájem o prodloužení smlouvy.

Ocitl se tak na hokejové dlažbě, a protože jej neoslovil žádný z klubů v NHL, rozhodl se svou frustraci vyjádřit tím, že minulý týden při letu z New Yorku do Prahy řádil na palubě.

Jiří Hudler v dresu Dallasu.

Dožadoval se kokainu, u pusy měl bílý prášek, chtěl močit do vozíku s občerstvením a několikrát vyhrožoval stewardovi smrtí.



Kvůli tomu jej hned po přistání na Letišti Václava Havla zadržela policie, které musel vysvětlovat své podivné chování.

Poté, co se informace deníku Blesk dostaly do celého světa, spustila se lavina kritiky na Hudlerovu adresu a zdá se, že je téměř jisté, že si obrozený potížista definitivně zavřel cestu k návratu do NHL.