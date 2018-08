Hrůza, nepochopitelné. České tenisové legendy odsuzují inovaci Davis Cupu

PRAHA Za hrůzu či nepochopitelnou věc označili bývalí čeští tenisté ve čtvrtek odsouhlasenou radikální změnu Davisova poháru. Vítěz soutěže o „salátovou mísu“ z roku 1980 Jan Kodeš si myslí, že se vytratí národnostní gloriola a podle někdejší české jedničky Jiřího Nováka Davis Cup pozbývá smysl.

„Pro mě to je hrůza. Já toho nejsem příznivcem. To mě mrzí,“ řekl wimbledonský vítěz Kodeš v telefonickém rozhovoru, když se dozvěděl, že na zasedání Mezinárodní tenisové federace (ITF) v Orlandu byla reforma schválena.



Tradiční soutěž mužských týmů vyvrcholí od roku 2019 týdenním turnajem pro 18 týmů během jednoho týdne na jednom místě.

Jednotlivé zápasy se budou nově hrát jen na dva vítězné sety místo dosavadních tří. „Možná ukáže čas a za pět let řekneme, že to byla dobrá změna, ale teď mi to přijde nepochopitelné,“ řekl Novák.

Jan Kodeš (vlevo) a Rod Laver

Velkým argumentem vedení ITF bylo, že za současného stavu nehrají DC vždy nejlepší hráči. „To jsem zvědav, jestli tohle hrát budou,“ uvedl Novák.



Kodeš pak doplnil: „Může se stát, že Federer, Nadal, Djokovič a Murray za tři čtyři roky skončí a nebude hrát ani jeden. A v uvozovkách kvůli nim se změnil celý systém. To je divný.“

Kodeš s Novákem shodně litovali, že se z Davisova poháru vytratí atmosféra, kterou přinášely domácí zápasy. „Davis Cup ztratí národnostní gloriolu. Diváci neuvidí svoje hráče doma,“ podotkl Kodeš.

„Úplně to pozbývá smysl. Davis Cup byl v domácích zápasech s bouřlivými ovacemi. V tom to bylo krásný,“ řekl Novák.

Dvojnásobnému králi pařížské antuky na Roland Garros Kodešovi vadí, že v tenisu převládá politika. „Nejsem z toho nadšený,“ posteskl si bývalý šampion.

Kodeš dával dávno najevo, že je zastáncem tradičního modelu soutěže. Má výhrady k finančním garancím, které nabídla investiční skupina Kosmos španělského fotbalisty Gerarda Piquého.

Ta plánuje do soutěže vložit během 25 let tři miliardy dolarů (68 miliard korun). „Smlouva na tak dlouhou dobu mi připadá riziková. Partner za tři čtyři roky přijde, že chce odejít, a systém je změněný,“ upozornil Kodeš.



I z pohledu Miroslava Černoška, jehož společnost Česká sportovní zajišťuje pro Český tenisový svaz Davis Cup i Fed Cup, jde o „tragickou“ zprávu.

„Z dokonalého produktu, za který jsem uplynulých dvacet let Davis Cup měl, se stalo jakési kolo štěstí, kde nikdo vlastně neví, na čem přesně je a bude,“ uvedl Černošek pro ČTK.

Podle Černoška budou na změně tratit fanoušci českého týmu, partneři i firmy, které českou reprezentaci podporovaly.

„A určitě budou tratit hráči, kteří přijdou o nezapomenutelné zážitky velkých domácích zápasů. Tradice by se měly pěstovat a ne inovovat.“

„Je mi smutno, že již nikdy v O2 areně nezažijeme to, co při finále v roce 2012,“ připomněl Černošek vítězný duel se Španělskem v zaplněné hale.