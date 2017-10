‚Nejhříšnější olympijský sport‘. Vzpírání musí splnit ultimátum, jinak na OH končí

Jeden z nejtradičnějších olympijských sportů špiní rozsáhlý doping. Kvůli němu může vzpírání z programu her dokonce zmizet.

Siláci s činkou se pod pěti kruhy poměřují nepřetržitě od roku 1920, olympiáda v Tokiu za tři roky, na níž tedy vzpírání oslaví své sté jubileum, však pro tento sport může být poslední. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) dal totiž nyní vzpěračské federaci důrazné ultimátum: zatočte s dopingem, jinak vás z dalších OH v Paříži v roce 2024 vyřadíme.



„Co se dopingu týče, vzpěrači jsou opravdu nejhříšnější olympijský sport napříč všemi odvětvími a MOV s nimi taky už dochází trpělivost,“ komentuje ultimátum Michal Polák z Antidopingového výboru ČR.

Jeho tvrzení má oporu v číslech: při zpětném testování vzorků moči a krve odebraných na olympijských hrách v Pekingu (2008) a Londýně (2012), které již po dva roky probíhá, bylo zjištěno, že zhruba polovina ze 106 dodatečně odhalených pozitivních nálezů pochází ze vzpírání. „Spolu s lehkou atletikou vzpírání tvoří 80 procent pozitivních testů,“ uvedl bez dalších podrobností na zářijovém zasedání MOV v peruánské Limě člen výboru Daniel Oswald.

Přímý důsledek zpětného zkoumání, tedy odebrání olympijských medailí těm, které nyní odhalila technika v době testování ještě neznámá, letos pocítily tři špičkové čínské vzpěračky: o svá zlata přišly Cchao Lej, jež na domácích hrách v Pekingu vyhrála v kategorii do 75 kg, vítězka kategorie do 48 kg Čchen Sie-sia a Liou Čchun-chung, jež ovládla soutěž do 69 kg.

Devět zemí s ročním zákazem

Číslo tři je důležité. Přesně takový počet pozitivních dopingových nálezů v jedné zemi podle nejnovější politiky Mezinárodní vzpěračské federace (IWF) znamená roční distanc ze světových soutěží.

Na důkaz toho, že IWF myslí toto pravidlo vážně, dostalo letos roční zákaz soutěžení hned devět zemí, kromě zmíněné Číny ještě další vzpěračské velmoci: Rusko, Moldavsko, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Ukrajina, Bělorusko a Turecko.

O závodníky z těchto zemí bude ochuzen světový šampionát, který začíná v listopadu v Kalifornii, pro IWF nyní liknavost neexistuje. Pokud tedy nechce zostudit vzpírání jako první sport, který bude vyhozen z programu olympiády. „Vzpírání je skutečně prvním sportem, kterému to hrozí. Pravda také je, že jakmile nebude na olympiádě, přestane ten sport být pro země zajímavý a třeba některé státy přestanou dotovat jeho rozvoj,“ vysvětluje Michal Polák.

Čínská vzpěračka Cchao Lej se zlatou olympijskou medailí z kategorie do 75 kg.

Rusové už nyní smutní, že po loňské olympiádě v Riu, kde kvůli množství dopingových afér nemohli startovat, nyní přijdou o další vrcholnou akci. „Nemají právo se takhle chovat. Změnili jsme vedení federace. Ti, kdo byli za doping zodpovědní, tam už nejsou. Děláme šedesát kontrol týdně. Naši sportovci se tvrdě připravovali, ale nyní mají opět slzy v očích,“ zlobí se Oleg Pisarevskij, trenér ruských vzpěračů.

V Rusku došlo rovněž k očekávané výměně vedení antidopingové agentury RUSADA, která hrála roli ve skandálu se státem řízeným dopingovým systémem. To však ještě nebylo oficiálně schváleno Světovou antidopingovou agenturou WADA. Právě ve WADA se nyní v rámci tvrdšího boje proti dopingu formuje nezávislá komise, která bude spoludohlížet na testování napříč všemi sporty. Doposud bylo testování výhradně v kompetenci národních antidopingových výborů a sportovních federací.

Reforma je nutná

Jakou má tedy vzpírání šanci, že se na OH zachrání? „Myslím, že zavedení limitu tří pozitivních případů v jedné zemi, po němž následuje vyloučení na rok z veškerých soutěží, je dost pádným trestem. Někde to může vést téměř k likvidaci daného sportovního odvětví,“ přibližuje Polák.

MOV ale bude od vzpěračů vyžadovat i další kroky v razantním boji proti dopingu. Do prosince musí proto IWF předložit zprávu, jaké reformy chystá. „Pokud bude vzpírání dodržovat pravidla WADA, o olympiádu v Paříži 2024 nepřijde,“ řekl na zasedání v Limě předseda MOV Thomas Bach. „Ale pokud ne, bude to jiná situace,“ dodal varovně.

Až vyprší prosincové ultimátum, bude jasnější, nakolik bere světové vzpírání zdvižený prst MOV vážně. Tvrdé tresty, jako je roční distanc devíti zemí včetně supervelmoci Číny, ale napovídají, že vzpěrači o olympijské hry pod Eiffelovou věží přijít nechtějí.