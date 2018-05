Hrdina play off Čiliak v Brně končí, míří do KHL. Erat naopak v Kometě zůstává

BRNO Hokejový útočník Martin Erat bude i nadále oblékat dres Brna v extralize, do příští sezony ale zřejmě zasáhne až v jejím průběhu. V Kometě naopak končí brankář Marek Čiliak, který klubu v posledních dvou sezonách výrazně pomohl k mistrovskému titulu.

Osmadvacetiletý slovenský reprezentant, jenž se s Kometou rozloučil na svém instagramovém účtu, by měl zamířit do Kontinentální ligy.



„Podle mých informací od několika agentur, které pro něj pracují, má Marek nabídek relativně hodně. Povedlo se mu play off i mistrovství světa,“ uvedl šéf klubu Libor Zábranský na oficiálním webu Komety.

„Marek je v Brně od čtrnácti let, už před uplynulou sezonou jsme si mezi čtyřma očima řekli, že pokud mu přijde zajímavá nabídka, popřejeme mu hodně štěstí,“ dodal.

Marek Čiliak v brance Slovenska na MS.

Čiliak přišel do Brna již v mládežnickém věku ze Zvolena a od roku 2013 byl jedničkou Komety. O jeho odchodu se již delší dobu spekulovalo a podle vyjádření na instagramu se tak i stane.



Jedničkou Brna by v příští sezoně měl být třiadvacetiletý Marek Langhamer. Ten se do extraligy vrátil v prosinci ze zámoří a v Brně podepsal smlouvu do roku 2020.

„Zpětně hodně komeťákům dojde, proč jsem v průběhu sezony angažoval Marka Langhamera, abychom na tuto situaci byli manažersky připraveni,“ řekl Zábranský.

Dobrou zprávou pro Brno naopak je, že v kariéře bude pokračovat šestatřicetiletý Erat, který do klubu přišel před dvěma lety.

„Dohodu s Martinem Eratem plně respektuji, s tím, že Martin bude mít delší volno a k týmu se eventuálně připojí až v průběhu sezony dle jeho vlastního rozhodnutí,“ uvedl Zábranský a naznačil, že Erat od začátku sezony hrát nebude.

Zábranský zároveň potvrdil, že se chce domluvit na další spolupráci i s kapitánem Leošem Čermákem a chtěl by do Brna přivést ještě jednoho špičkového útočníka.



„Věřím, že i náš vůdce a kapitán Leoš Čermák bude pokračovat, i když říká, že se opravdu cítí na svůj věk. On je ale ve špičkové kondici a věřím, že bude hrát,“ uvedl majitel klubu, generální manažer a hlavní trenér v jedné osobě.

V Brně končí i Hynek Zohorna, neboť odchází do Finska, a Martin Nečas, jenž míří do NHL. Vyloučeno není, že Kometu opustí i reprezentační obránce Jakub Krejčík, který má ve smlouvě výstupní klauzuli do zahraničí.

„Odehrál špičkovou sezonu, posbíral přes třicet bodů, co mám informace, zájem o něj je. Ve smlouvě má okénko, které mu v květnu a červnu umožňuje odchod. Jak jsem s ním mluvil, dává to naprostou logiku,“ dodal Zábranský.