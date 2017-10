Hrdina evropského finále, nebo kat Sparty a Plzně. Útok Villarrealu budí hrůzu

VILLARREAL (OD NAŠEHO ZPRAVODAJE) Útočná dvojice Bakambu - Soldado trápila fotbalisty Plzně i Sparty. S jejich pomocí Villarreal v minulých dvou letech dvakrát přehrál českou špičku a dnes ho čeká třetí výzva: Slavia. Španělský klub nastoupí s pozměněným útokem, ale zřejmě ještě silnější. Bakambu zůstal a je ve skvělé formě, za Soldada je tu zajímavá náhrada.

„Sám jsem na tu konfrontaci zvědavý,“ řekl slávistický trenér Jaroslav Šilhavý.

Dobře ví, že Villarreal teď nejvíc sází na Bakambua, který je se sedmi góly druhým nejlepším střelecem španělské ligy. Víc branek dal jen Lionel Messi.

„Bakambu zužitkovává útočné snažení Villarrealu, ale není to jen o něm. Celý tým hraje výborně, je to technicky vybavené mužstvo, které umí kombinovat na malém prostoru. Mají dva velmi dobré útočníky, vedle zmiňovaného Bakambua to je nám dobře známý Bacca,“ připomněl druhou hvězdu villarrealského útoku.

VILLARREAL CF - SLAVIA PRAHA Výkop: čtvrtek 19. října, 21:05 hodin (ČT sport), on-line reportáž Lidovky.cz sledujte ZDE!

čtvrtek 19. října, 21:05 hodin (ČT sport), on-line reportáž Lidovky.cz sledujte Rozhodčí: Svein Oddvar Moen - Kim Thomas Haglund, Magnus Lundberg - Tore Hansen, Ola Hobber Nilsen (všichni Nor.).

Svein Oddvar Moen - Kim Thomas Haglund, Magnus Lundberg - Tore Hansen, Ola Hobber Nilsen (všichni Nor.). Bilance: Španělsko - ČR (Československo) 77 44-17-16 139:75.

Španělsko - ČR (Československo) 77 44-17-16 139:75. Předpokládané sestavy, Villarreal:Barbosa - Mario Gaspar, Bonera, Víctor Ruiz, Costa - Castillejo, Trigueros, Hernández, Fornals - Bakambu, Bacca. Slavia: Kovář - Bořil, Jugas, Deli, Sobol - Souček - Sýkora, Hušbauer, Stoch, Danny - Necid.

Kovář - Bořil, Jugas, Deli, Sobol - Souček - Sýkora, Hušbauer, Stoch, Danny - Necid. Absence: Semedo, Asenjo, B. Soriano, A. Fernández (všichni zranění) - Ngadeu, Mešanovič, Švento (všichni zranění).

Afričan Bakamabu má nejlepší aktuální formu, ale nejslavnějším jménem v dnešním Villarrealu se pyšní Carlos Bacca. Kolumbijský útočník v dresu Sevilly jednak zavítal v roce 2013 do Liberce, kde se potkal s trenérem Jaroslavem Šilhavým, ale hlavně je dvojnásobným vítězem Evropské ligy.

V květnu 2014 dal jeden z gólů v penaltovém rozstřelu s Benfikou Lisabon a o rok později byl králem finálového večera ve Varšavě. Sevilla se přetahovala s Dněpropetrovskem: prohrávala 0:1, otočila, soupeř srovnal, ale Bacca rozhodl.

„Dal nám dva góly, na to se bohužel nedá zapomenout,“ zavzpomínal nynější slávista Ruslan Rotaň, který tehdy vedl Dněpr jako kapitán a sám také skóroval. „Celé finále si pamatuji, jako by se hrálo včera. Bacca mi zůstal v paměti jako dobrý hráč, kterého si po finále vzali do AC Milán. Výborný útočník, bombarďák.“

Za hrdinu večera vyplatil AC Milán 30 milionů eur, ale po dvou letech mu nijak nebránil v odchodu. Ač za dva roky nastřílel v 77 soutěžních zápasech 34 gólů, trenér Vincenzo Montella už na něm nechtěl stavět.

Dohodl se s Villarrealem. Roční hostování s opcí na přestup pro něj bylo lákavým řešením. Návrat do španělské La Ligy oslavil na Twitter výkřikem: „Děkuji Bohu, že mi dal šanci přestoupit do tak skvělého klubu, jakým je Villarreal.“

Odvděčil se zatím jen dvěma góly v zářijových ligových zápasech, pak se vyměnili trenéři a Javier Calleja zatím víc spoléhá na Bakambua. Dvakrát teď Bacca začínal na lavičce, ale proti Slavii nejspíš nastoupí. Kouč slibuje změny a Nicola Sansone, který byl minule v základu, dostal na dnešek volno.

„S Baccou bude Villarreal silnější. Těším se na odvetu za Evropskou ligu,“ usmívá se slávista Rotaň.

Čtyři góly dal Spartě a jeden Plzni. Uhlídá ho Slavia?

Vzhledem k aktuální formě se však více mluví o Cédriku Bakambovi, jenž dal posledních šest branek Villarrealu a trefil se před pár dny i za reprezentaci Demokratické republiky Kongo.

„Bilance je to neskutečná. Viděli jsme ho na videu, je silný, rychlý, s náběhy za obranu. Musíme se snažit, aby do takových pozic vůbec nedostával míče,“ řekl slávistický stoper Jakub Jugas.

S podobnými plány se na nadaného střelce chystali i v jiných českých týmech. Plzni dal Bakambu v prosinci 2015 jeden gól, Spartu o pět měsíců později pokořil čtyřmi brankami a utnul její úspěšnou cestu Evropskou ligou.

Mimochodem v prvním utkání ve Španělsku (2:0) otevřel Bakambu skóre ve třetí minutě, v pražské odvetě (4:2 pro hosty) v páté minutě.

Branky zněly sparťanům ještě dlouho v uších, díky zlověstnému pokřiku „Ba-kam-bu! Ba-kam-bu!“, kterým fanoušci jeho trefy oslavují.

Na Estadio de la Cerámica by si slávisté takový zážitek rádi odpustili. „Je to teď jejich útočník číslo jedna. Má velkou formu, ale my si s ním musíme poradit,“ říká trenér Šilhavý.

Dnes reprezentuje africkou DR Kongo, ale přitom je mistrem Evropy. Šampionát devatenáctiletých vyhrál pro Francii, kde vyrůstal. Mezi dospělými však začal reprezentovat zemi, odkud pochází jeho rodina.

Vyrostl v Sochaux, kde začal hrát francouzskou ligu, na sezonu 2014-15 ji vyměnil za turecký Bursaspor. Za rok dal 21 gólů ve 39 zápasech, a pak skočil po nabídce Villarrealu.

V první sezoně dal 22 gólů v padesáti zápasech, pak ve 34 startech jen polovinu, ale letos střelecky znovu rozkvetl.

„Koukali jsme na něj na videu. Je to silný a rychlý hráč. Jeden z nejlepších v týmu. Ale myslím, že naši obránci si s ním dokážou poradit,“ věří záložník Jan Sýkora.

Další hráči čekají na šanci: ruské křídlo i turecký talent

Asi by si slávisté oddechli, kdyby se avizovaná rotace v sestavě Villarrealu týkala i Bakambua. Jenže španělský tým má v záloze i další zbraně.

Na šanci čeká ruský křídelní útočník Denis Čeryšev. Přišel už před rokem z Realu Madrid, ale skoro celou sezonu promarodil. „Cítím se výborně, rád bych nastoupil proti Slavii,“ vzkazuje. Chce hrát a bojovat o místo v ruské nominaci na domácí mistrovství světa. „To je sen každého fotbalisty.“

Ve frontě na příležitost je také dvacetiletý talent Enes Ünal. V sedmnácti debutoval v turecké reprezentaci, krátce nato přestoupil do Manchesteru City a zkušenosti sbíral na hostováních. Hrál za Genk, Bredu, Twente a letos v létě přestoupil do žluté družiny.

Villareal je silný tým, který má mnoho variant, jimiž lze zaskočit soupeře. Ať už bude sestava jakákoliv, čeká Slavii mimořádně těžký protivník.