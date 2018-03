Hrdá Austrálie vstřebává pocit hanby. Za tu může trojice kriketových ‚podvodníků‘

PRAHA/MELBOURNE Z nejslavnějšího sportovce své vlasti se během několika hodin stal vyvrhel, z nejpopulárnějšího týmu v zemi banda podvodníků. A celá Austrálie se ponořila do hanby. To vše kvůli pokusu o podvod v přípravném kriketovém zápase s Jihoafrickou republikou.

Během třetího dne zmíněného utkání v Kapském městě zkoušel australský pálkař Cameron Bancroft upravit míček kouskem brusného papíru, aby zhrubnul, a druhou stranu míčku pak čistil o nohavici. Tím chtěl změnit letové vlastnosti míčku.



Když Bancrofta přišli zkontrolovat rozhodčí, hodil pásku do kalhot, ale celou situaci zachytily televizní kamery a skandál byl na světě. Mezinárodní kriketová rada pětadvacetiletého Bancrofta obvinila ze zakázané manipulace s míčkem, čímž však celá aféra pouze odstartovala.

Kriket je pro Australany tím, co baseball pro Američany nebo fotbal pro Brazilce, navíc si velmi důrazně zakládá na fair play. Nelze se tak divit, že skandál záhy nabral velkých rozměrů. Zvlášť když po prohraném utkání vyšlo najevo, že se s nejmladším hráčem výběru na úskoku během pauzy na oběd domluvili kapitán Steve Smith a jeho zástupce David Warner.



Aféru v národním sportu záhy začala řešit celá Austrálie: fanoušci, experti, společenské i vládní špičky. Titulní stránky novin plnila především tato událost.

„Je to den národní hanby,“ prohlásil bývalý hráč kriketu Jimmy Maher.

„Všichni jsme se dnes ráno probudili šokovaní a hořce zklamaní novinkami z Jižní Afriky,“ přidal se australský premiér Malcolm Turnbull. „Doufám, že kriketový svaz v této věci udělá brzy rozhodnutí.“

Jeho přání bylo briskně vyslyšeno. Podvádějící trio se muselo z přípravného turné vrátit, Bancroft dostal devítiměsíční zákaz startu v národním týmu a kapitán Smith se zástupcem Warnerem budou pykat ještě o tři měsíce déle.

Warner se Smithem přišli o lukrativní kontrakty v indické lize, všichni tři si navíc před případným návratem do reprezentace musejí odsloužit 100 hodin prospěšných prací v kriketové komunitě. Naopak trenér Darren Lehmann ve své funkci zůstává.



„Událost poškodila nejen utkání, ale celý australský kriket. To ohrožuje důvěru fanoušků v něj a je naší povinností ji obnovit,“ řekl k postihům šéf organizace Cricket Australia James Sutherland.

Nejvíc trest dolehne na osmadvacetiletého Smithe. Už dlouhé roky má totiž v Austrálii pozice kapitána kriketové reprezentace téměř nedotknutelný status, výsostné postavení, nad něhož je snad jen post ministerského předsedy. Teď je ze Smithe podvodník.

„Nejsem hrdý na to, co se stalo. Byla to velká chyba,“ kál se Smith ještě v Jižní Africe s tím, že na kapitánskou pozici rezignovat nehodlá. „Stále si myslím, že jsem správná osoba pro tento post.“

O pár hodin později však pod tlakem aféry odstoupil.

„Jsou to mladí muži a doufám, že jim lidé udělí druhou šanci,“ prosí o odpuštění kouč Lehmann.

Profesor David Shilbury z melbournské Deakin University však upozorňuje: „Je zřejmé, že tento skandál poškozuje vizi spravedlivého australského života a zůstane v nás mnoho let.“