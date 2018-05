Hrát doma, tak vyhrajeme Premier League. Venku je to ale jiná písnička, smutní Čech

PRAHA Změny ve fotbalovém Arsenalu, kam má namířeno španělský trenér Unai Emery, ho nechávají klidným. „Mám dovolenou a od konce sezony jsem v klubu nebyl. S nikým jsem nemluvil, mám úplně stejné informace jako vy,“ řekl brankář Petr Čech na úterním setkání s novináři.

V Praze si podvanácté převzal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu sezony.



„Jestli mě to překvapilo? Asi ne, ale nijak jsem nepřemýšlel nad tím, jestli vyhraju. Vlastně jsem to vůbec neřešil,“ prohodil na tiskové konferenci.

Do Česka se vrátil po své čtrnácté sezoně v anglickém fotbale. A dobrodružství nekončí.

„Doufám, že v následující sezoně zůstanu bez zdravotních problémů. Letos jsem s tím zejména ve druhé polovině dost bojoval, některé zápasy jsem musel vynechat, což nebylo příjemné,“ připustil.



Ani sezona se vám s Arsenalem příliš nepovedla, souhlasíte?

Hodnotíme ji jako neúspěšnou. Doma jsme sice vyhráli téměř všechny zápasy, v tabulce domácích zápasů bychom hráli až do posledního kola o titul, jenže venku to byla úplně jiná písnička. A to rozhodlo.

V roce 2018 jste v lize získali první body venku až v posledním kole v Huddersfieldu.

Právě, když už se o nic nehrálo... To je strašně málo na to, abychom postoupili do Ligy mistrů. Mohli jsme to sice zachránit v Evropské lize, ale bohužel jsme vypadli v semifinále.

Zpátky k jedničce Proč si Čech změnil číslo na dresu?

„Já už jsem chtěl jedničku dřív, ale když jsem přišel do Arsenalu, měl ji Wojciech Szczesny. Pak odešel do Juventusu, ale už se to před loňskou sezonou nestihlo vyřídit. Teď mi ale volali z klubu, jestli o to číslo ještě stojím, tak jsem ho vyměnil - a bylo nás takových se spoluhráči víc.“

Trenér Arséne Wenger proto odešel bez trofeje. Jaké to bylo loučení?

Že je to jeho poslední sezona, nám oznámil před tréninkem v ten samý den, kdy to vylezlo do médií. Zbývalo několik zápasů a my jsme mu samozřejmě chtěli dát co nejlepší dárek k odchodu, ale to se nepodařilo. Na druhou stranu tím, že se to oznámilo dopředu, tak jak klub, fanoušci a vlastně všichni ostatní, kteří mohli Arséna Wengera za těch dvaadvacet let v Anglii ocenit, měli tu možnost. V posledních zápasech to bylo vidět, ten respekt od soupeřů, rozloučení v domácím zápase. Stálo to za to.

Co pro vás osobně může znamenat očekávaný příchod španělského kouče Unaie Emeryho?

Já mám stejně informací jako všichni ostatní. V médiích se objevuje spousta spekulací, spousta jmen, ale počkáme si, až to bude oficiální.

Loni jste při přebírání Zlatého míče v Praze ocenil Patrika Schicka i Pavla Kadeřábka. Koho z českých fotbalistů byste volil letos?

Určitě bych cenu dal jednomu z dvojice Koubek, Pavlenka. A ne proto, že jsem brankář. Oba mají za sebou výbornou sezonu, Jirka Pavlenka patřil k nejlepším hráčům Brém, mezi brankáři měl v Německu velice pozitivní hodnocení a to samé platí i o Tomáši Koubkovi. S Rennes skončili na pátém místě, jdou do Evropské ligy, což je pro klub velice pozitivní.

Právě o Tomáši Koubkovi ve Francii píší, že by měl jít ve vašich stopách. Sledujete ho?

Tím, že mi z klubu volali, než ho angažovali, a já se za něj přimluvil, jsem o to radši, že se mu daří. Jinak by to nebylo dobré ani pro něj, ani pro mě, už by se mě pak nikdo na nic neptal... Ale je skvělé, že se mu daří. Když přišel, byli na sestup, měnili trenéra, atmosféra nebyla dobrá, pak začali vyhrávat a teď jdou do pohárů.

Tomáš Koubek ještě v dresu Sparty.

Vidíte se v něm? Právě v Rennes jste se kdysi odrazil od anglické ligy.

Všechno teď záleží jen na něm. Myslím, že má výhodu, protože je starší, než jsem byl tenkrát v Rennes já. Doufám, že zkušenosti zúročí.

Mimochodem, sledoval jste vyvrcholení české ligy? Co říkáte na plzeňský titul, potažmo postup do Champions League?

Chvíli to vypadalo, že titul snad nikdo nechce. Ale pro český fotbal je pochopitelně dobře, že se posunul koeficient a máme přímého postupujícího. Přitečou další peníze, to s sebou přinese pohyby hráčů. Myslím, že i Plzeň si je vědomá, že bude muset kádr dvěma třemi hráči oživit a z toho může profitovat i zbytek ligy. Kluby získají finance do další práce.

Za necelé tři týdny byste se měl v Praze představit na rozlučce Tomáše Rosického. Jste připravený?

V případě, že budu zdravý, určitě nastoupím. Jsem rád, že u takového zápasu můžu být. Jen si říkám, jaká je škoda, že se třeba Karlovi Poborskému, Pavlovi Nedvědovi nebo i dalším hráčům, kteří zanechali obrovskou stopu, nepodařilo něco podobného uskutečnit už dřív. Je dobré, že Tomáš to dokázal dát dohromady a že se rozloučí na hřišti v zápase, který si užije on i fanoušci.