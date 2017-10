Hrál za muže už v 14 letech. A hned v prvním zápase za tým FCSB skóroval

kluž Je mu teprve 14 let, přesto si zahrál v seniorském týmu FCSB, někdejší Steauy Bukurešť, který je jedním ze soupeřů Viktorie Plzeň v boji o postup do play off Evropské ligy. A nejen to, Ianis Stoica v duelu rumunského poháru na hřišti třetiligového klubu Sanatatea Kluž hned v úvodním zápase za seniorský tým skóroval a uzavřel skóre na 6:1 pro FCSB.

Tenhle večer si bude Ianis Stoica dlouho pamatovat. Ve středečním pohárovém duelu na hřišti Sanatatey Kluž nastoupil v 60. minutě jako střídající hráč poprvé za seniorský tým FCSB.

Přitom v den zápasu měl teprve 14 let, 10 měsíců a 17 dní.

Přesto si v závěru zápasu naběhl do pokutového území soupeře a dorazil do prázdné brány brankářem vyraženou střelu.

„Debut i gól se zrodily po mé tvrdé práci. Hraju fotbal už osm let a celý život sportuju, Trénuju dvakrát denně a tohle je jen výsledek,“ řekl sebevědomý Ianis po zápase.



Syn někdejšího útočníka Steauy Pompilia Stoiky, který přispěl v letech 2000 až 2004 k pěti ligovým titulům.

„Můj tátami vysvětloval, jak je důležité nosit dres Steauy a jak těžké to je. A když mi bylo řečeno, že budu v kádru pro dnešní zápas, bylo to pro mě skvělé, ale zároveň zavazující. Dalo mi to hodně sebedůvěry,“ dodal.