Hradec odvrátil mečbol Liberce a vynutil si rozhodující sedmé čtvrtfinále

Liberec Hokejisté Hradce Králové zvládli těžkou zkoušku - v Liberci odvrátili mečbol domácích a ve čtvrtfinálové sérii play off si vynutili rozhodující sedmý zápas. O výsledku utkání, které se hrálo kvůli kolizi s jinou plánovanou akcí v Home Credit Areně netradičně už od 11 hodin, rozhodl 32 vteřin před koncem Koukal. O postupujícím se tedy rozhodne v pondělí na východě Čech.

Byl to v Liberci hodně vyrovnaný a urputný zápas. Hlavně v první třetině, kdy se oba týmy těžko dostávaly do šancí. Tu největší měl domácí Redenbach, ale gólman Rybár jeho střelu chytil. Hradec, jenž potřeboval za každou zvítězit, se dostal do vedení a začátku druhé třetiny. V přesilovce, kdy se puk dostal doprava k Červenému, jenž pohotově a především precizně vystřelil do horního růžku.

Domácí poté přidali na aktivitě a vytvořili si chvílemi tak velkou převahu, že byl Hradec nucen vyhazovat na zakázaná uvolnění tak dlouho, až byl trenér Sýkora nucen vyžádat si oddechový čas. Byl to správný tah, unavení hráči si odpočinuli a pak už hosté tlak Liberce otupili. Navíc mohli přidat druhý gól, protože po střele Vydareného zazvonila tyčka a puk následně poskakoval brankovištěm...

Bílí Tygři však udeřili krátce po přestávce. A také v přesilovce: Filippi tvrdě pálil z pravého kruhu a puk těsně před gólmanem tečoval Bulíř. Zaplněná hala vybouchla. Když už se zdálo, že utkání směřuje k prodlouužení, přišel zbytečný faul domácího kapitána Ševce, který po pouhých patnácti vteřinách Hradec potrestal: Koukal pálil od modré a puk tečoval před brankářem Smoleňák.