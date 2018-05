Houston dobře rozehraný zápas nezvládl, do finále NBA míří obhájce Golden State

HOUSTON Byl to boj do posledního kola, i v něm Houston párkrát dostal hráče Golden State do rohu a tam je zasypal sprškou ran. Ale to bylo vše. Šampion se vzchopil a nakonec na body vyhrál 101:92. Warriors otočili finále Západní konference basketbalové NBA z 2:3 na 4:3 a v boji o titul počtvrté za sebou vyzvou Cleveland Cavaliers.

Houston tak nedokázal v sedmém zápase využít domácí palubovku (obdobně jako Boston o den dříve) a na svou šanci bude muset počkat nejméně jeden rok.

Golden State dostane prostor vybojovat svůj třetí titul ve čtyřech letech, proti Clevelandu se nyní jeví jako zřejmý favorit. Začíná se v noci z čtvrtka na pátek v kalifornském Oaklandu, kde jsou doma Warriors.

Finálová naděje Rockets povadla už na začátku zápasu, když vešlo ve známost, že znovu nenastoupí Chris Paul.

Jeden z nejlepších klasických rozehrávačů v historii basketbalu sice pomohl Houstonu vyhrát pátý zápas, ale v poslední minutě si zranil stehno a sezona tím pro něj skončila.

Bez svého režiséra už Houston neměl dost zbraní na to, aby potvrdil postavení nejlepšího celku základní části. V sedmém duelu stejně jako v tom šestém dal všechno do první půle. Tentokrát doma vedl až o 15 bodů, o pauze to bylo 54:43. Jenže...

Jenže hráči Golden State jsou absolutními mistry třetích čtvrtin a znovu to potvrdili v pondělí. Tuto dvanáctiminutovku ovládli 33:15 a pak už jim stačilo zápas kontrolovat. V celé sérii proti Houstonu vyhráli Warriors třetí části celkem o 68 bodů.

„Věděli jsme, že umíme během dvou minut dohnat jedenáctibodovou ztrátu,“ komentoval poločasový výsledek Klay Thompson.

O obrat ve vývoji sedmého střetnutí se zasloužil hlavně Stephen Curry, který si schoval 14 ze svých 27 bodů do klíčové třetí čtvrtiny; trefil v ni čtyři z pěti tříbodových střel (celkem sedm z 15). Ke své střelecké produkci navíc dodal i 10 asistencí, devět doskoků a čtyři zisky.

V důležité pasáži ve třetí čtvrtině dal od stavu 61:61 během necelých dvou minut jedenáct bodů hostů za sebou.

„V kabině se (o přestávce) nic zvláštního nedělo, moc se nemluvilo. Ale druhý poločas byl neskutečný,“ radoval se Curry. „V téhle situaci jsme ještě nikdy nebyli, vyhrát sedmý zápas na hřišti soupeře, je to neuvěřitelné,“ dodal.

KevinDurant přispěl k výhře 34 body (21 z nich ve druhé půli), pěti doskoky a pěti asistencemi. stranou nezůstal ani Klay Thompson s 19 body, svůj tým držel ve hře hlavně v první půli, přestože se trápil s fauly. Draymond Green zajistil 10 bodů, 13 doskoků a pět asistencí.

Domácí lídr James Harden dal 32 bodů, ale proměnil pouze dvě ze 13 tříbodových střel, nestačilo pak ani jeho šest doskoků, šest asistencí a čtyři zisky. Eric Gordon pomohl 23 body a šesti asistencemi, ale ani on se nemohl trefit z dálky (2/12).

Právě na tento typ zakončení Rockets spoléhali po celou sezonu, ale v klíčové chvíli je zradil. V sedmém zápase proměnili šest z prvních čtrnácti trojek, ale poté netrefili 27 pokusů zpoza oblouku v řadě za sebou, což je historický rekord v play off. V této činnosti skončili na 15 procentech (7/44) oproti 41 procentům vítězného celku (16/39).

„Pak je samozřejmě těžké vyhrát zápas. Mužstvo i já jsme zdrcení. Byli jsme letos blízko a příští rok to zkusíme znovu. Budeme tak dlouho klepat na dveře, dokud se neotevřou,“ smutnil houstonský trenér Mike D´Antoni.

O body se dokázal postarat i Clint Capela, zapsal jich 20, když z pole uspěl v devíti z deseti případů. V závěru jej však Warriors zastavovali faulem a švýcarský pivot správnost jejich taktiky z čáry trestného hodu potvrdil. P. J. Tucker docílil 14 bodů, 12 doskoků a čtyř zisků, ale Trevor Ariza zůstal na nule a lavička Houstonu zaznamenala jenom tři body.

Paul jim sice z lavičky rozdával pokyny, usnadnit hru ale nemohl...

Harden si však po zápase nestěžoval na nepřízeň osudu, který je v posledních dvou zápasech připravil o hvězdného parťáka. „I bez něj jsme dnes i v šestém zápase měli šance. Samozřejmě měl velký podíl na tom, kam jsme se dostali, ale ty příležitosti jsme měli, obzvlášť v prvních poločasech obou těch zápasů,“ řekl hlavní kandidát na trofej MVP za základní část.