Horko a vlhko potrápilo Federera i Djokoviče. Oba ale na US Open jdou dál

NEW YORK Wimbledonský vítěz Novak Djokovič postoupil na US Open do druhého kola po tříhodinové bitvě s Maďarem Mártonem Fucsovicsem. Srbský tenista, který se v New Yorku představil poprvé od finálové porážky v roce 2016, vyhrál 6:3, 3:6, 6:4, 6:0. Jeho dalším soupeřem bude domácí Tennys Sandgren. S neduhy „Velkého jablka“ si poradil i Roger Federer v zápase s Jošitem Nišiokou.

Oba hráči na centrálním kurtu Artura Ashe v horkém a parném počasí trpěli. Jelikož teplota vystoupila na 36 stupňů Celsia, dostali podle pravidel po třetím setu desetiminutovou pauzu. „Oba jsme měli očividně problémy, teprve ke konci třetího setu mi začalo být trochu lépe. Do té doby to byl boj o přežití. Jen jsem se modlil, abych už se brzy cítil líp,“ řekl Djokovič k náročným podmínkám.



Jednatřicetiletý Srb, jenž US Open v letech 2011 a 2015 vyhrál, prohrával ve třetím setu 2:4. Pak už soupeři nedovolil ani game a ve čtvrté sadě ho vyprovodil s „kanárem“.

Novak Djokovič po zápase s Mártonem Fucsovicsem.

Také pětinásobný vítěz US Open Švýcar Roger Federer se v prvním kolem letošního ročníku vyrovnával s teplým a především vlhkým podnebím. Ve večerním duelu v New Yorku ale vážné problémy nepřipustil a na hlavním dvorci Arthura Ashe porazil Japonce Jošihita Nišioku jistě 6:2, 6:2 a 6:4.



Do druhého kola prošla také bývalá světová jednička Maria Šarapovová. Ruská tenistka nad Patty Schnyderovou jasně vyhrála první set 6:2, ale z druhého bylo ještě drama. Vítězka US Open z roku 2006 se sice ujala vedení 5:1, jenže Schnyderová dokázala vyrovnat a Šarapovová o postupu musela rozhodnout ve zkrácené hře. V tie breaku využila až čtvrtý mečbol a vyhrála ho 8:6.

Federer mohl zvládnout duel i rychleji, ve třetím setu vedl 5:1, ale 177. hráč světa Nišioka vzal alespoň jednou favoritovi servis a duel protáhnul. „Hrál jsem dobře a jsem rád, že jsem prošel dál. Nišioka má opravdu rychlé nohy,“ ocenil Federer. Druhý nasazený eliminoval nepříjemné počasí díky útočnému stylu. Hrál i servis - volej a z 45 náběhů k síti jednatřicetkrát bodoval. Pomohl si také 14 esy.

Po utkání ale přiznal, že si na podmínky musí zvyknout. „Pro nás Evropany není snadné hrát v tak vysoké vlhkosti vzduchu. Je potřeba hodně pít, protože hrozí nebezpečí křečí. Pak se ale hodně potíte,“ řekl sedmatřicetiletý Federer.

Na US Open zvládl první kolo i poosmnácté v kariéře a nyní ho čeká Francouz Benoit Paire, kterého porazil ve všech šesti vzájemných zápasech. Letos s ním ale měl plné ruce práce na turnaji v Halle, kde odvrátil dva mečboly.