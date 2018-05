Horák: Pohodový zápas. Teď musíme vyladit formu na čtvrtfinále

KODAŇ Není to žádný střelec, proto není divu, že na mistrovství světa zaznamenal první trefu. Po přihrávce Tomáše Plekance zpoza branky to nešlo ani jinak. „Dával jsem to do prázdné,“ těšilo útočníka Romana Horáka.

Proti Bělorusům to byl pohodový zápas, viďte?

Docela jo. Měli jsme štěstí, že jsme nasázeli góly hned ze začátku. Další dvě třetiny byly ale z naší strany docela špatné. Měli jsme je přehrát daleko víc. Každopádně bereme body, za to jsme rádi.

Bylo těžké se po první třetině za stavu 3:0 namotivovat?

Říkali jsme si, že to nesmíme pustit. Párkrát se stalo, že jsme šance zbytečně přehrávali. Za stavu 3:0 už prostě koncentrace není taková. Na druhou stranu stávat by se to nemělo na téhle úrovni. Polevili jsme.

Ulevilo se vám osobně, že jste konečně vstřelil gól?

To ani ne, moje role v týmu nestojí na tom, že budu dávat hattricky. Gól mě těší, ale moje úkoly jsou hlavně defenzivní. Hlavně v oslabeních si musím odvádět to, co mám.

Co jste říkal na přihrávku Plekance?

Nejdřív mě napadlo, že prováhal příležitost zakončit. Nakonec mi to ale parádně vrátil zpoza branky. Pleky je úžasný hráč. Když máte na centru takového člověka, je radost hrát.

Jak se změnil český tým po příletu Pastrňáka a Krejčího?

Je to velký posun. Útočnou sílu obrovsky zvýšili, jsou to páni hokejisti. Hodně nám pomůžou, je radost se na ně koukat.

Nebál jste se o místo v sestavě?

Nebral jsem to tak. Jsem tady za nároďák, a když se trenéři rozhodnou nasadit někoho jiného, nebude mě to štvát. Chci vyhrát pro tým a pro národ, ne pro sebe osobně.

Teď vás čekají Francie a Rakousko. Budou to zase jasné body?

Asi jo, ale je to ošemetné. S takovými soupeři to může být občas hodně těžké. Bude to hlavně o nás, abychom se dovedli připravit. Musíme vyladit formu na čtvrtfinále.