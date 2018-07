Hora smrti, kde zahynul i Messner. Zvládnou Holeček a spol. vylézt nejdelší stěnu světa?

PRAHA V pátek začíná expedice Marka Holečka a Tomáše Petrečka, kteří se pokusí jako první Češi a teprve třetí výprava v historii zdolat himalájskou horu Nanga Parbat jižní Rupálskou stěnou, která je vůbec nejdelší na světě. Jejich cestu bude server Lidovky.cz sledovat online.

Nahá hora. Masiv, který je ve světě známý pod jeho pakistánským názvem Nanga Parbat, se zcela vymyká představě o himalájských osmitisícovkách.

Jako jediný z nich totiž leží široko daleko od všech dalších vrcholů, takže samotný horolezec nejenže přichází o okolní panoramata, ale především horu, která leží ve výšce 8125 metrů nad mořem, nic nebrání před silným větrem. Další nejbližší himalájská hora K1, leží totiž ve vzdálenosti 188 kilometrů.

Kvůli přírodním vlivům a proměnlivosti počasí je proto Nanga Parbat jednou z nejhůře zdolatelnou horou na světě.

Hora, která sebrala nejvíce životů

Devátá nejvyšší hora světa však možná i právě proto tolik láká horolezce z celého světa, vždyť jen o Mount Everest se z osmitisícovek pokusilo více lezců. Ovšem měla zároveň i nejvíce obětí na životech.

Druhá nejvyšší pákistánská hora, která leží v oblasti Kašmír, má navíc ještě dvě prvenství. Je totiž první osmitisícovkou, na kterou se člověk pokusil vystoupit.

Hermann Buhl byl prvním mužem na Nanga Parbat.

Výprava vedená Albertem Frederikem Mummerym se pokusila nahoru vylézt už v roce 1895. Když však zjistili, jak je Nanga Parbat vysoká, od svého úmyslu upustili.



Na prvovýstup se tak čekalo až do roku 1953, kdy vrcholu hory dosáhla rakousko-německá expedice v čele s Hermannem Buhlem. Do té doby si hora vyžádala hned 31 lidských životů.

Druhým světovým prvenstvím hory je její jižní, tzv. Rupálská stěna, která je s převýšením 4600 metrů nejvyšší na světě.

Holeček a Petreček půjdou nejdelší stěnou

A právě tuto stěnu se v příštích dnech pokusí prvovýstupem překonat česká dvojice horolezců Marek Holeček a Tomáš Petreček.

Tradičním alpským způsobem bez použití kyslíkových přístrojů či fixních lan se pokusí zdolat stěnu, kterou nikdo jiný z jejich českých předchůdců nevylezl.

„Já už jsem na vrcholu stál společně se Zdeňkem Hrubým v roce 2012, ale tehdy jsme tam vylezli Kinshoferovou cestou v západní Diamirské stěně v rámci aklimatizace na prvovýstup Rupalskou stěnou,“ řekl Lidovým novinám třiačtyřicetiletý Holeček.

„Tehdy se nám Rupálem nahoru vylézt nepovedlo, Zdeňka trefil šutr do ruky a musel dolů. Já šel nahoru sám, ale pod vrcholem se strhla bouřka a začaly padat laviny, takže jsem byl rád, že jsem mezi tím prokličkoval dolů.“



„Ale i tak mi v hlavě pořád zůstal plán se tam jednou dostat a teď si ho chci uspořádat s Tomášem (Petrečkem). Je to velký bourák, můj dlouholetý parťák a strašně našlapaná mašina, budu rád, když tomuhle o dost mladšímu klukovi budu stačit a vylezeme tam spolu.“

„Zatím to dal jen Rainhold Messner se svým bratrem a ještě dva Novozélanďané, tak to chceme zkusit taky,“ doplnil Holeček.

Messnerova tragická smrt

Vůbec prvními přemožiteli Rupálské stěny byli v roce 1970 již zmínění italští bratři Reinhold a Günther Messnerovi.

Na úpatí hory však Günthera Messnera zasypala lavina, a i když jej jeho starší bratr celý následující den hledal, než se vydal na cestu do údolí, svého bratra nenašel, naopak jej vyčerpaného museli zachránit místní obyvatelé.

Messnerovo tělo se pak v horách objevilo až v roce 2005.

V roce 1971 pak na vrchol hory vystoupila i první československá výprava ve složení Ivan Fiala, Michal Orolin, zopakovali však výstup severozápadní stěnou Rakhiot po vzoru expedice Herrmanna Buhla.

Reinhold Messner přišel na Nanga Parbat o mladšího bratra Günthera.

Na výstup bratrů Messnerových jižní Rupálskou stěnou však navázali až v roce 2005 centrálním pilířem stěny Novozélanďané Steve House a Vince Anderson, který stěnu zlézali za šest dní novou cestou alpským stylem.



Jejich výstup je dosud označován za jeden z nejlepších v himálajské historii. A Holeček s Petrečkem by se chtěli stát třetím párem v historii, kterému se to povedlo.

„Nebezpečí si uvědomuji. Ale není to jen horolezectví, které je nebezpečné, podívejte se třeba na rallye. Pokud bychom vše chtěli dělat bezpečně, tak bychom nežili. Třeba naše silnice jsou daleko nebezpečnější než náš výstup,“ řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz devětatřicetiletý Petreček.

Bém s dalšími pěti muži zdolali horu v sobotu

Pokud by se spolu s Holečkem na vrchol dostal, stali by se letos už sedmým, resp. osmým českým horolezcem, kterému by se to povedlo.

Kinshoferovou cestou jej totiž minulý pátek zdolala šestice kolem někdejšího pražského primátora Pavla Béma (dále Pavel Kořínek, Radoslav Groh, Lukáš Dubský, Tomáš Kučera a Pavel Burda). V úterý pak ohlásili návrat do základního tábora.

Pavel Bém

Z českých horolezců pak horu vedle těchto mužů, Holečka a Hrubého a také dvojice Fiala - Orolín vylezli i Josef Nežerka a Josef Rakoncaj v roce 1992 a pokořitel všech 14 himalájských vrcholů Radek Jaroš v roce 2005.



Nanga Parbat má za sebou i úspěšný zimní výstup. Mezinárodní tým ve složení Simone Moro, Alex Txikon a Ali Sadpara dosáhl vrcholu Kinshoferovou cestou 26. února.

O dva roky později je napodobila jako první žena Elisabeth Revolová. Na sestupu se ovšem dostala spolu s Tomkem Mackiewiczem do potíží a ten zemřel. Elisabeth byla zachráněna týmem polských horolezců.

Masakr v roce 2013 stál život dva Slováky

Na Nanga Parbat vede dvanáct různých cest, zatím nikdo však na vrchol nevylezl severní stěnou, která je neustále zasypávána lavinami. Dosud nejvýše (6500 metrů) na ní vyšplhala italská výprava v roce 1988.

Hora má za sebou bohužel i jeden neblahý moment. V roce 2013 totiž ozbrojenci v Pákistánu zabili skupinu turistů, kteří chtěli vystoupat na vrchol.

Deset horolezců zabili ozbrojení islamisté před výstupem na Nanga Parbat. Pracovníci nemocnice nakládají truhly s těly horolezců.

Mezi oběťmi byli tři Ukrajinci (Igor Svergun, Badavi Kašajev a Dmytr Koňajev), dva Slováci (Anton Dobeš a Peter Šperka), dva Číňané (Jang Čchun-feng a Žao Ťian-feng), Litevec (Ernestas Markšaitis), Nepálec (Sona Šerpa) a Číňan s americkým občanstvím (Čchen Chong-lu).



Podle informací agentury AP ozbrojenci měli na sobě policejní uniformy. K útoku se v telefonátu agentuře Reuters přihlásila pákistánská militantní skupina Džundulláh.

„Tito cizinci jsou naši nepřátelé a my se hrdě hlásíme k odpovědnosti za jejich zabití. V budoucnu budeme v podobných útocích pokračovat,“ řekl mluvčí skupiny Ahmad Marvát.